TANO-Kampagne: Mach Deinen Sommer zur Coolcation
Zum Start werden am Kölner Hauptbahnhof und dem benachbarten U-Bahnhof Dom/Hauptbahnhof insgesamt 53 Flächen mit dem Clip bespielt. Da die Ausspielung nur bei höheren Temperaturen in regenfreien Phasen erfolgt, sollen potenzielle Urlauber im Ballungsraum genau dann erreicht werden, wenn die Sehnsucht nach Abkühlung am größten ist.
Parallel dazu wird die Botschaft als Anzeige in den sozialen Medien kommuniziert. Eine eigene Landingpage auf www.nordsee53grad.de greift das Thema Coolcation ebenfalls auf und liefert viele gute Gründe, sich zur Erholung an die niedersächsische Nordsee zu begeben. „Wir begreifen den Klimawandel in diesem Fall als Chance für den Tourismus an der Küste und setzen Coolcation als strategischen Impuls, der von uns emotional aufgeladen wird“, fasst TANO-Geschäftsführer Mario Schiefelbein die Intention zusammen.