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TANO-Kampagne: Mach Deinen Sommer zur Coolcation

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) mit Sitz in Wilhelmshaven greift ihre Coolcation-Kampagne aus dem Vorjahr auf, mit der sie als erste deutsche Tourismus-Destination in einigen der heißesten Städte Deutschlands für einen Urlaub an der niedersächsischen Nordsee warb. Nach der Sprühflasche dient dieses Mal als Key Visual ein Seehund, der von einer Welle umspült wird, während er sich an Land hievt. Die KI-generierten Bewegtbilder werden auf wettergesteuerten digitalen Stelen mit dem Slogan „Mach Deinen Sommer zur Coolcation“ ausgespielt.

Zum Start werden am Kölner Hauptbahnhof und dem benachbarten U-Bahnhof Dom/Hauptbahnhof insgesamt 53 Flächen mit dem Clip bespielt. Da die Ausspielung nur bei höheren Temperaturen in regenfreien Phasen erfolgt, sollen potenzielle Urlauber im Ballungsraum genau dann erreicht werden, wenn die Sehnsucht nach Abkühlung am größten ist.

Parallel dazu wird die Botschaft als Anzeige in den sozialen Medien kommuniziert. Eine eigene Landingpage auf www.nordsee53grad.de greift das Thema Coolcation ebenfalls auf und liefert viele gute Gründe, sich zur Erholung an die niedersächsische Nordsee zu begeben. „Wir begreifen den Klimawandel in diesem Fall als Chance für den Tourismus an der Küste und setzen Coolcation als strategischen Impuls, der von uns emotional aufgeladen wird“, fasst TANO-Geschäftsführer Mario Schiefelbein die Intention zusammen.

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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