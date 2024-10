Strohballen-Rollmeisterschaft in Dornumersiel zieht zahlreiche Besucher an

Die 13. Strohballen-Rollmeisterschaft in Dornumersiel war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg und begeisterte Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen. Insgesamt 14 Teams aus der Region und darüber hinaus traten in den 3 Kategorien Frauen-, Männer- und Mixed-Teams an. Jedes Team musste sich in allen drei Disziplinen beweisen: dem „Deich hochrollen“, dem „Slalomparcours“ und der „Geraden Strecke“.



In der Königsdisziplin „Deich hochrollen“ lieferten sich die Teams packende Duelle. Das Team „Acker Athleten“ setzte sich bei den Männer-Teams knapp gegen den Sieger des letzten Jahres „1top.it“ durch und sicherte sich den Sieg in dieser Disziplin. Bei den Frauen-Teams zeigte das Team „Acker Athletinnen“ eine starke Leistung und rollte den Ballen souverän auf die Deichkrone. Die Mixed-Teams kämpften ebenfalls verbissen um den Sieg, wobei das Team „Für Rum und Ehre“ am Ende die Nase vorn hatte.



Im Slalomparcours verlangten die engen Kurven den Teams in allen Kategorien höchste Geschicklichkeit ab. Hier erwies sich „1top.it“ bei den Männern als unschlagbar, während „Die Hugo´s“ bei den Frauen mit Präzision und Schnelligkeit überzeugten. Die Mixed-Teams lieferten sich ein enges Rennen, das schließlich von Für Rum und Ehre“ kanpp gegen Team „HerzensGut“ gewonnen wurde.



Auf der Geraden Strecke, wo es vor allem auf Geschwindigkeit ankam, setzten sich die stärksten Teams durch. Bei den Männern triumphierten „Die Acker Athleten“, bei den Frauen war das Team „Acker Athletinnen“ unschlagbar und konnte sich gegen „Die Hugo’s“. durchsetzen, und bei den Mixed-Teams rollte „Für Rum und Ehre“ als Erstes ins Ziel.



Am Ende der Veranstaltung wurden die Gesamtsieger in jeder Kategorie ermittelt, indem die Ergebnisse aus allen drei Disziplinen zusammengefasst wurden. Den Gesamtsieg in der Männer-Kategorie errang das Team „Acker Athleten“, bei den Frauen setzte sich das Team „Die Hugo’s“ durch, und den Titel bei den Mixed-Teams holte sich „Für Rum und Ehre“.



„Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie viel Einsatz die Teams zeigen und wie sehr die Zuschauer mitfiebern“, resümiert Sabine Habben, Eventleitung der Tourismus GmbH Gemeinde Dornum. „Die 13. StrohballenRollmeisterschaft war ein voller Erfolg, und wir freuen uns bereits auf das nächste Jahr.“



Im nächsten Jahr findet die Strohballen-Rollmeisterschaft am 12. Oktober 2025 statt.



