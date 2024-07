StreetArt Festival Wilhelmshaven ist das weltweite Zentrum dieser Kunstszene

Das 12. Internationale StreetArt Festival Wilhelmshaven wirft in diesem Jahr gewaltige Schatten voraus. In diesem Jahr versammeln sich fast alle Bereiche des StreetArts in Wilhelmshaven und über 120 Künstler*innen aus aller Welt werden ihr Können auf die Wände und Straße bringen.Das diesjährige StreetArt Festival wird das größte Festival, welches jemals in Wil-helmshaven stattgefunden hat. Etwa 40 Straßenmaler*innen bemalen das Pflaster der Marktstraße und auf dem Valoisplatz wird die 3D Koryphäe Edgar Müller ein riesengro-ßes 3D Bild malen. Dazu kommen ca. 80 Graffití Künstler*innen, die im Rahmen des „Spray Watt“-Festivals das Parkhaus an der Stadthalle von innen und außen neuge-stalten werden.Als besonderes Highlight konnte einer der weltbesten Mural Art Künstler, SMUG, ge-wonnen werden ein Fassadenbild an die Wand zu bringen. Ein Werk des australischen Künstlers mit Wahlheimat in Glasgow, der seit Jahren überall auf der Welt seine Kunst-werke auf Häuserwände anbringt, wird nun auch bald eine Fassade in der Jadestadt verschönern. Seine Kunstwerke waren bislang in England, Australien, Schweden, Bel-gien, Frankreich und natürlich auch Deutschland (Berlin) zu bewundern und jetzt kommt Wilhelmshaven dazu.„Mehr geht nicht“, sagt der Geschäftsführer der Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH und Begründer des StreetArt Festival, Michael Diers. „Was hier passiert ist wohl einzigartig, die Fülle der verschiedenen Elemente von StreetArt, die hohe Qualität der Künstler*innen, ist wohl an diesem Wochenende unerreicht und nirgendwo anders auf den Festivals dieser Art zu erleben. Was hier das Team um Projektleiterin Annika Bi-schof auf die Beine gestellt hat ist großartig. Mit Sam Bates, alias SMUG, haben wir einen der besten Künstler von Murals, den es gibt, darauf können wir wirklich stolz sein.“Seit acht Jahren versucht Michael Diers diesen Mural Artist nach Wilhelmshaven zu holen und endlich klappt es. Das hat zum einen damit zu tun, dass Wilhelmshaven in der Street Art Szene einen guten Ruf entwickelt hat und die bislang fertiggestellten Wandgemälde, sich auch weltweit herumgesprochen haben. Der Wunsch der Wil-helmshaven Touristik & Freizeit GmbH war es von Anfang an eine große Wandgalerie zu entwickeln, die man auch als Stadttour buchen kann. Diesem Schritt kommt Wil-helmshaven immer näher und mit SMUG hat Wilhelmshaven nun einen weiteren groß-artigen Künstler, der Menschen aus aller Welt dazu animieren wird, der Stadt Wilhelms-haven einen Besuch abzustatten.Das 12. Wilhelmshavener StreetArt Festival gehört seit Jahren zu den größten Festi-vals ihrer Art auf der Welt und 2024 ist Wilhelmshaven das Kreativzentrum für drei Tage.Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.streetart-wilhelmshaven.de Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbHBanter Deich 2, 26382 Wilhelmshaven