Strandfrühstück in Neßmersiel mit Musik und Programm

Frühaufstehen lohnt sich: Am 30. und 31. Juli 2025 lädt die Tourismus GmbH Gemeinde Dornum jeweils von 06:00 bis 12:00 Uhr zum „Frühstück am Strand“ in Neßmersiel ein. Direkt am Wasser erwartet die Besucherinnen und Besucher ein reichhaltiges Frühstücksbuffet unter freiem Himmel – mit Meerblick inklusive.Für 19,00 € pro Person (14,25 € für Kinder von 3 bis 12 Jahren) bietet das Frühstück eine entspannte Atmosphäre in besonderer Umgebung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeikommen, genießen und den Tag ganz in Ruhe beginnen.Auch das Rahmenprogramm macht den Strandbesuch in den frühen Morgenstunden besonders: An beiden Tagen gibt es Kinderanimation direkt am Strand, Flexibar-Gymnastik für Erwachsene und spannende Watterkundungen durch das Nationalpark-Haus Dornumersiel – alle Programmpunkte sind kostenfrei. Musikalisch begleitet wird das Frühstück jeweils live: Am Mittwoch, 30. Juli spielt Helge Plavenieks, am Donnerstag, 31. Juli tritt Holger Aden auf.Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr findet das Frühstück am Strand nun zum zweiten Mal statt.Alle weiteren Informationen gibt es unter www.dornum.de Tourismus GmbH Gemeinde DornumHafenstraße 326553 DornumNordseebad Dornumersiel