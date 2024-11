Stimmungsvoller Abend beim Martinisingen am Erlebnismuseum Bockwindmühle Dornum

Am Sonntag, den 10. November, erstrahlte das Erlebnismuseum Bockwindmühle Dornum in besonderem Glanz: Von 17:00 bis 20:00 Uhr lud der Mühlenverein zum traditionellen Martinisingen ein, und zahlreiche Kinder und ihre Familien folgten dem Ruf zur alten Mühle. Dieser lebendige Brauch, von den Vereinsmitgliedern mit viel Liebe gepflegt, brachte die Bockwindmühle erneut zum Leuchten – buchstäblich und im Herzen vieler Besucher.



Die mächtige Silhouette der Mühle, umgeben von flackernden Schwedenfeuern, tauchte den Abend in eine warme, gemütliche Atmosphäre. Die Kinder, voller Vorfreude und teilweise verkleidet, zogen mit Laternen in der Hand und Liedern auf den Lippen von Tür zu Tür, und klopften auch am Müllerhaus an.



Obwohl dieses Jahr weniger Vorträge in plattdeutscher Sprache zu hören waren, beeindruckten die jungen Sängerinnen und Sänger mit wohl einstudierten Martiniliedern. Ein besonderes Highlight bot die Aufführung von „Rotkäppchen und ihrem Begleiter,“ Rotkäppchen begeisterte mit ihrem wunderschönen Kleid die Zuschauer und der Musikvortrag war ganz toll.



Für alle Beteiligten war dieser Abend ein unvergessliches Erlebnis und weckte bereits Vorfreude auf das kommende Jahr. Die Mitglieder des Mühlenvereins Dornum blicken zufrieden zurück und danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Martinisingen 2025 und heißen alle Besucher und Freunde der Mühle herzlich willkommen, auch dann wieder dabei zu sein.



