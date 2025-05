Spontane Inselauszeit: Juist startet Last-Minute-Börse

Jetzt spontan auf die Insel: Mit der neuen Juister Last-Minute-Börse ist das kein Problem mehr. Die Kurverwaltung Juist führte als erste ostfriesische Insel einen Service ein, bei dem Gastgeber kostenfrei ihre spontanen Freimeldungen hinterlegen können.Die Juister Last-Minute-Börse entstand aus dem Wunsch der Gastgeber, einen Ort zu haben, an dem sie kostenfrei ihre spontanen Buchungslücken sammeln und so die Gäste möglichst einfach informieren können. Die Kurverwaltung Juist hat diesem Wunsch eine Gestalt gegeben.Jeder Vermieter kann sich kostenfrei auf der Plattform listen lassen und nach der einmaligen Anmeldung einfach und unkompliziert Angebote veröffentlichen. Gäste melden sich für den E-Mail- oder WhatsApp-Service der Last-Minute-Börse an und werden bei Veröffentlichung eines neuen Angebotes sofort informiert.Die Juister Last-Minute-Börse ist im Herbst 2024 gestartet und kann inzwischen in Spitzenzeiten bis zu 1.300 Besucher pro Tag auf der Website zählen.Über exklusive Angebote und spontane Buchungslücken mit der Juister Last-Minute-Börse bestens informiert sein: https://lastminute.juist.de/ Juist, die 17 km lange Nordseeinsel im Wattenmeer, ist bei Gästen vor allem im Sommer beliebt. In der Nebensaison bemerken Gastgeber vermehrt spontane Buchungen. Um diese für alle zu erelichtern und attraktiver zu machen, hat die Kurverwaltung Juist mit der Last-Minute-Börse ein Projekt gestartet, um spontane Buchungen in den Mittelpunkt zu stellen.Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/ Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Kurverwaltung JuistTel.: 04935 809 855

E-Mail: jfindeisen@juist.de