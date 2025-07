Sommernacht im Thalasso-Zentrum BadeWerk Neuharlingersiel

Am Mittwoch, 06. August 2025 findet im Thalasso-Zentrum BadeWerk Neuharlingersiel die “Sommernacht im BadeWerk” statt.An diesem Abend erhalten interessierte Besucher einen besonderen Einblick in die Sauna-Landschaft sowie den Wellness-, Fitness- und Kurmittelbereich. Die Bereiche sind außerhalb des regulären Betriebes für exklusive Besichtigungen mit Führungen geöffnet und die Gäste haben die Möglichkeit sich alle Bereiche (bekleidet) erklären zu lassen.Ein besonderes Highlight sind die spektakulären Showaufgüsse in der erst im März 2025 eröffneten Koggen-Sauna. Auch Gäste, die noch keine Sauna-Gänger sind, haben die Chance bekleidet in der kalten Sauna die außergewöhnliche Stimmung in der Sauna zu erleben.Zur Kogge: Auf drei Ebenen gestaltet, bietet die Kogge verschiedene Liegemöglichkeiten sowie eine Kapitänskabine mit Ausblick auf den Saunagarten und den Kurpark. Unter Deck der Kogge befindet sich die Koggen-Sauna mit Platz für 60 Personen. Die Bullaugen mit hinterlegter LED-Technik schaffen eine außergewöhnliche Atmosphäre, die den Gästen das Gefühl gibt, in eine andere Welt einzutauchen. In der Koggen-Sauna wurde am 26. April 2025 der Weltrekord für den längsten ununterbrochenen Saunaaufguss aufgestellt.Ein Zeitplan mit den Uhrzeiten aller Führungen und Programmpunkte ist auf der Homepage www.badewerk.de einsehbar.Für stimmungsvolle Musik sorgt „Lawi Live - The Voice of Duo Infernale“ mit Coversongs der 70er bis 90er Jahre sowie aktuellen Songs.Für das leibliche Wohl der Besucher ist bestens gesorgt: Köstliche Fischbrötchen, gegrillte Spezialitäten, eine vielfältige Salat-Auswahl und erfrischende Getränke laden zum Genießen ein.Ein weiterer, kulinarischer Höhepunkt ist eine Cocktailbar, an der die Besucher zuschauen können, wie ihr Getränk aus verschiedenen Zutaten gemixt wird. Süße Waffeln mit zahlreichen Toppings und Speise-Eis runden das Angebot ab.Der reguläre Saunabetrieb endet an diesem Tag um 14.00 Uhr. Das Meerwasser-Hallenbad ist bis 20.00 Uhr geöffnet.Die Sommernacht beginnt um 19.00 Uhr, Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Der Eintritt für diese Veranstaltung ist frei. Speisen und Getränke werden je nach Verzehr bezahlt.Weitere Informationen: Kurverein Neuharlingersiel, Edo-Edzards-Straße 1, 26427 Neuharlingersiel, Telefon 0 49 74 / 188 12, Telefax 0 49 74 / 188 82, info@neuharlingersiel.de Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Marlit BrennerTelefon: +49 (4974) 188 - 14E-Mail: brenner@neuharlingersiel.de Internet: www.neuharlingersiel.de