Sommerlicher Landmarkt mit Kunsthandwerk in Neuharlingersiel

Am 05.07.2025 und 06.07.2025 findet im malerischen Sielhof-Park von Neuharlingersiel der sommerliche Landmarkt statt. Von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr erwartet die Besucher eine bunte Vielfalt an regionalen Spezialitäten und liebevoll gefertigten Produkten.Auf verschiedenen Kunsthandwerk- und Verkaufsständen gibt es Honig, hochwertigen Balsamico, cremigen Eierlikör, saftige Erdbeeren und deftigen Leberkäse – alles aus der Region. Kreative Bilder und Floristik bringen Farbe ins Zuhause, während praktische Schürzen, Olivenholz, Schmuck, Lederwaren und kunstvolle Keramik das Herz höherschlagen lassen.Für das leibliche Wohl sorgen ein Bierwagen, ein Stand mit erfrischender Limonade sowie Fischbrötchen, Wildgerichte, Bratwurst und Pommes Frites. Für eine angenehme Atmosphäre ist gesorgt, sodass der Tag in entspannter Umgebung genossen werden kann.Der Landmarkt wird vom Veranstalter Heide eenfach goot UG organisiert und findet im Sielhof-Park in Neuharlingersiel statt. Es ist eine Gelegenheit, regionale Schätze und kreative Highlights zu entdecken und gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen.Weitere Informationen: Kurverein Neuharlingersiel, Edo-Edzards-Straße 1, 26427 Neuharlingersiel, Telefon 0 49 74 / 188-0, Telefax 0 49 74 / 1 88-82, info@neuharlingersiel.de, www.neuharlingersiel.de Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:KURVEREIN NEUHARLINGERSIEL E.V.Edo-Edzards-Str. 126427 Thalasso-Nordseeheilbad NeuharlingersielTel.: 04974 – 188 0 | info@neuharlingersiel.de