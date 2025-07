Sommerklänge am Steinhaus in Greetsiel - Musik, Geschichte & Gartenflair am Sonntag, dem 13.07.2025 von 13 – 18 Uhr

Ein sommerliches Kulturhighlight der Ländlichen Akademie Krummhörn und der Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielGreetsiel lädt ein: Am Sonntag, dem 13. Juli, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein ganz besonderes Sommererlebnis. Unter dem Titel „Sommerklänge am Steinhaus“ verschmelzen Musik, Geschichte und Gartenambiente zu einem stimmungsvollen Nachmittag voller Entdeckungen und Genuss.Im Mittelpunkt steht das historische Steinhaus in Greetsiel, eines der ältesten und bedeutendsten Bauwerke der Region. Hero Boomgaarden, Vorstand der Ländlichen Akademie Krummhörn (LAK), nimmt Interessierte mit auf exklusive Führungen durch das geschichtsträchtige Gebäude. Dabei eröffnet sich nicht nur ein Blick in die beeindruckende Architektur, sondern auch in die wechselvolle Vergangenheit des Hauses.Für die musikalische Untermalung sorgen die Lorenz Brüder sowie Janine Meyer, die mit abwechslungsreichen Darbietungen den Tag begleiten. Ihre sanften Klänge schaffen eine zauberhafte Atmosphäre – ideal zum Verweilen im neu gestalteten Garten oder beim entspannten Schlendern über das Gelände.Eintritt und Teilnahme sind kostenfrei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt – Erfrischungen stehen bereit.Ein Nachmittag also, der Kultur und Natur auf besondere Weise verbindet und zum Genießen, Lauschen und Entdecken einlädt.Bei anhaltendem Regen muss die Veranstaltung leider entfallen.Ländliche Akademie Krummhörn e.V.in Kooperation mit der Touristik-GmbH Krummhörn-GreetsielSonntag, 13. Juli 2025 von 13 -18 UhrSteinhaus Greetsiel, Kleinbahnstraße 1, 26736 Krummhörn-Greetsielfrei13 – 18 UhrGästeankünfte 156.068 Übernachtungszahlen 838.970Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/ Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/