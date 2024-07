Erleben Sie den Sommer in Butjadingen mit einer Vielzahl von aufregenden Veranstaltungen. Dieses Jahr erwartet Sie ein besonderes Programm: der erste Cross-Küstenlauf in Eckwarderhörne lädt sportbegeisterte ein, ihre Ausdauer entlang der Küste zu testen. Der altbekannte Schottisch-Friesische Mehrkampf bietet ebenfalls spannende Wettkämpfe für die ganze Familie.Feiern Sie mit uns das Jubiläum der 50. Krabbenkutterregatta, ein maritimes Spektakel, das Sie nicht verpassen sollten. Auch das beliebte Seifenkistenrennen in Feldhausen verspricht jede Menge Spaß und Unterhaltung.Für alle die es historisch mögen, bietet die 3-K Tour eine geführte Radtour, die Kunst, Kultur und Kulinarik vereint. Entdecken Sie historische Schätze und genießen Sie lokale Köstlichkeiten. Oder erleben Sie eine geführte Wattwanderung zur ehemaligen Festungsinsel Langlütjen 2 mit Theodor Köhne, einem der wenigen, der die faszinierende Lost-Place-Insel betreten darf.Eine außergewöhnliche Wattwanderung mit Theodor Köhne nach Langlütjen 2, eine künstlich angelegte Festungsinsel zur Sicherung der Wesermündung, die heute als „Lost Place“ gilt. Die Insel befindet sich in Privatbesitz und darf normalerweise nicht betreten werden. Theodor Köhne, einer der wenigen der Zugang hat, wird spannende Geschichten und historische Fakten über diesen geheimnisvollen Ort teilen.Eine einzigartige Gelegenheit, die Sie nicht verpassen sollten. Die Termine für die Wattwanderung sind am 27.07, 10.08 und 24.08.Am 25.08 findet in Eckwarderhörne der erste Cross-Küstenlauf Butjadingen statt. Teilnehmer können zwischen 3 verschiedenen Strecken wählen: 8,2km für Erwachsene ab 16 Jahren, 2,8 km für Jugendliche von 11 bis 15 Jahren und 0,8km für Kinder von 6 bis 10 Jahren. Auch Nordic Walker sind herzlich willkommen, an diesem besonderen Event teilzunehmen.Am Samstag den 13.07 ab 15 Uhr rasen die selbstgebauten Seifenkisten wieder den Deich entlang. Nach dem Qualifying erwartet die Besucher eine Aftershowparty. Der Sonntag beginnt mit einem gemütlichen Frühshoppen, gefolgt vom großen Rennen ab 13 Uhr, bei dem die mutigen Fahrer um ihren Sieg kämpfen. Für die musikalische Begleitung sorgt der Shantychor Butjenter Blinkfüer, der das Event stimmungsvoll untermalt.Erleben Sie am 28.07.2024 einen spannenden Tag voller Herausforderungen und traditioneller Wettkämpfe auf Hof Iggewarden. In Teams von je 4 Personen können Sie sich in Disziplinen wie Baumstamm stoßen, Bogenschießen, Holzschuhzielwurf, Steinweitwurf und Friesengolf messen. Ein besonderer Höhepunkt ist der separate Tauziehwettbewerb, der für zusätzliche Spannung sorgt.Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Besuchen Sie auch den Bauernmarkt, auf dem viele kreative Utensilien zum Erwerb angeboten werden. Ein Tag voller Spaß, Sport und regionaler Köstlichkeiten erwartet Sie!Butjadingen lädt Sie zur 50. Krabbenkutterregatta vom 02.-04. August 2024 ein. Freuen Sie sich auf ein vielseitiges Programm für die ganze Familie. Highlights sind die traditionelle Papierbootregatta, eine beeindruckende Feuershow, die spannende Krabbenpul-Meisterschaft, so wie Inis-Night und Partys mit DJ-Matze. Das Shanty Festival und Rundfahrten mit den Krabbenkuttern runden das maritime Erlebnis ab.Zahlreiche Essensstände bieten verschiedene sowohl regionale als auch überregionale Köstlichkeiten an, und für die kleinen Gäste gibt es vielfältige Spielmöglichkeiten. Kommen Sie vorbei und genießen Sie ein unvergessliches Wochenende in Butjadingen!Entdecken Sie Butjadingens Geschichte auf einer geführten Radtour, die Kultur, Natur und Kulinarik vereint. Die 3-K Tour führt Sie zu den historischen Stätten der Region. Gestartet wird mit einem Besuch der Langwarder Kirche, anschließend erleben Sie die Klanginstallation auf dem Friesenfriedhof und genießen eine Radtour durch die Landschaft Butjadingens unter qualifizierter Führung.Den krönenden Abschluss bildet eine kleine Mahlzeit im idyllischen Bauerngarten des Melkhus Seeverns. Ein Tag voller Entdeckungen und Genuss wartet hier auf Sie!Kurz gesagt, im Sommer ist Butjadingen ein Ort voller natürlicher Schönheit, kultureller Aktivitäten und maritimer Ereignisse. Erleben Sie die Vielfalt der Nordsee-Halbinsel und Natur pur! Weitere Informationen finden Sie unter: www.butjadingen.de Die perfekte Urlaubsunterkunft gibt es unter: https://www.butjadingen.de/buchen/alle-unterkuenfte/unterkuenfte Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KGStrandallee 6126969 Butjadingen