Sommer Konzerte Greetsiel - Open Air Musikreihe im Juli und August 2024 jeden Mittwoch von 18 bis 20 Uhr

In den Sommerferien veranstaltet die Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel nach dem Erfolg im Vorjahr wieder jeden Mittwochabend ab 18 Uhr ein Open-Air-Konzert hinter der Tourist-Information auf der Wiese, am Abenteuerspielplatz. Den Start machen die „Diesel Brothers" am Mittwoch, dem 24. Juli. Das Duo „Diesel Brothers" kommt aus Moormerland und verspricht, die schönsten Songs der letzten 40 Jahren zu spielen. Das Duo besteht aus den Brüdern Mathias und Ralf Diesel. Mathias´ Spezialitäten sind Drums / Percussion, Bass, Gesang (gleichzeitig!!!) und Gitarre. Ralf ist spezialisiert auf Gitarre, Bass und Gesang. Weiterführende Infos zu dem Duo gibt es auf www.dieselbrothers.de Die Sommer Konzerte Greetsiel im Fischerdorf Greetsiel versprechen wieder ein echtes Highlight der Saison zu werden. Bei freiem Eintritt lädt die Open-Air-Veranstaltung zu einem geselligen Abend mit Freunden ein.Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Es gibt eine Auswahl an Getränken und Imbissen, sodass die Gäste sich während des Konzerts stärken können. Die Sommer Konzerte Greetsiel bieten nicht nur Urlaubern, sondern auch den Einheimischen die perfekte Gelegenheit, nach Feierabend einen entspannten Abend im Freien zu verbringen, Musik zu genießen und gemeinsam mit Freunden die sommerliche Stimmung zu erleben. Die Hoffnung der Veranstalter auf hochsommerliches Wetter nach den vielen Regentagen lässt die Vorfreude auf die Veranstaltung nun noch größer werden.Hier die Künstler im Einzelnen:24.07.24 - Diesel Brothers31.07.24 - "HOPE"07.08.24 - Oliver Jüchems14.08.24 - Matze Live Musik21.08.24 - Thomas Kümper28.08.24 - Gerrit AckermannGästeankünfte 146.009 Übernachtungszahlen 799.946Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum,Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2024: Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Holi Beach Festival, Kinderfest, Kutter-Korso-Fahrt, Weinfest, Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/ Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/