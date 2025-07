Skateanlage in Dornumersiel saniert und wieder geöffnet

Gute Nachrichten für alle Skatefans: Die Skateanlage in Dornumersiel ist ab sofort wieder geöffnet. In den vergangenen Wochen wurde die beliebte Anlage umfassend saniert – nun steht sie wieder allen Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung.Die Anlage befindet sich in der Hafenstraße – in unmittelbarer Nähe zu Strand, Hafen und Schwimmbad. Durch ihre zentrale Lage ist sie besonders in der Ferienzeit ein beliebter Treffpunkt für Kinder und Jugendliche.Im Rahmen der Sanierungsmaßnahme wurden alle Holz- und Fahrflächenelemente erneuert und sicherheitstechnisch überprüft. Die abschließende TÜV-Abnahme wurde erfolgreich bestanden. Die Nutzung der Anlage ist kostenlos und jederzeit möglich.Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Freilenzen-Land Tourismus GmbH Gemeinde DornumMarketingTelefon: 04933 911126E-Mail: l.caspers@dornum.de