Sielhof-Park in Flammen am 29.12.2024 in Neuharlingersiel

Der Kurverein Neuharlingersiel e.V. lädt am 29.12.2024 ab 13.00 Uhr herzlich zu einem ganz besonderen Erlebnis ein: Der Sielhof-Park in Flammen bietet ein Fest für alle Sinne – für Jung und Alt.Der Sielhof-Park wird in ein bezauberndes Lichtermeer getaucht, das zusammen mit musikalischen Klängen eine ganz besondere Winteratmosphäre schafft. Das Sielhof-Schlösschen erstrahlt dabei in magischem Licht und bildet den Mittelpunkt dieses festlichen Events.Neben den visuellen und akustischen Eindrücken können sich die Besucher auf eine Vielzahl an regionalen und saisonalen Leckereien freuen. Zum Angebot gehören unter anderem köstliche Waffeln, eine herzhafte Suppe, Grünkohleintopf, Bratwurst und Fischbrötchen. Für die kalten Wintertage sind Glühwein, Punsch und Pharisäer die perfekten Begleiter, während kalte Getränke das Angebot abrunden. Für die kleinen Gäste gibt es zudem leckeres Stockbrot.Musikalisch wird der Tag von den „Moorland Pipes and Drums“ begleitet, die ab 16.00 Uhr mit traditioneller Dudelsackmusik für Stimmung sorgen. Der Spielmannszug aus Holtgast läuft ab ca. 14.30 Uhr durch den Hafen und wird mit einem Platzkonzert am Sielhof die Gäste unterhalten.Zusätzlich bereichern verschiedene Kunstaussteller das Event mit ihren kreativen Werken und laden zum Stöbern und Staunen ein.Der Kurverein Neuharlingersiel e.V. möchte sich an dieser Stelle bei Gisela ter Haar bedanken, die mit ihrer Unterstützung maßgeblich zur Umsetzung dieses einzigartigen Festes beigetragen hat.Die Veranstaltung beginnt um 13.00 Uhr am Sielhof in Neuharlingersiel und endet ca. 19:00 Uhr. Vorbehaltlich witterungsbedingter Programmanpassungen. Der Eintritt für diese Veranstaltung ist frei. Parkplätze stehen in begrenzter Anzahl zur Verfügung.Weitere Informationen: Kurverein Neuharlingersiel, Edo-Edzards-Straße 1, 26427 Neuharlingersiel, Telefon 0 49 74 / 188 12, Telefax 0 49 74 / 188 82, info@neuharlingersiel.de, www.neuharlingersiel.de Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Kurverein Neuharlingersiel e.V.Edo-Edzards-Str. 126427 Thalasso-Nordseeheilbad Neuharlingersiel