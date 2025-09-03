Seit 20 Jahren heißt es im September: „Septembermaant is Plattdüütskmaant“
Veranstaltung in Greetsiel am Mittwoch, dem 10. + 24.09.2025 um 15:00 Uhr
Das Motto „Platt feiert“ steht zum einen für das Jubiläum des plattdeutschen Monats. Zum anderen soll es darauf aufmerksam machen, dass in den letzten zwanzig Jahren gemeinsam mit vielen Akteuren das Image der plattdeutschen Sprache in Ostfriesland stark verbessert werden konnte: „Platt word neet mehr minnerachtig ankeken“ – „Plattdeutsch wird nicht mehr geringgeschätzt“. Die Ostfriesinnen und Ostfriesen haben inzwischen eine positive Grundeinstellung gegenüber ihrer Regionalsprache entwickelt, zeigen sich gerne mit ihr und möchten, dass ihre Kinder und Enkel wieder Plattdeutsch lernen und sprechen.
Dass Plattdeutsch „en vogue“ ist, zeigt auch eine umfassende Übersicht über Aktionen, Projekte und Veranstaltungen auf der Plattdüütsk-Seite der Ostfriesischen Landschaft unter https://platt.ostfriesischelandschaft.de/...
Die Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel beteiligt sich auch in diesem Jahr zusammen mit ihren Gästeführerinnen Doris Voss und Angelika Bolinius mit einer Veranstaltung in Greetsiel an diesem Aktions-Monat:
In´t Hörn bi´t Füür:
Eine unterhaltsame Stunde bei einer Tasse Tee mit plattdeutscher Unterhaltung und Gesang.
Bei einer Tasse Tee erwartet Sie “Geeske“, die Magd von Bäuerin Daje, im Hotel "Hohes Haus" am Kamin. Lassen Sie sich verzaubern in original historischer Atmosphäre.
„Geeske an’t breien“:
Geeske sitzt an ihrer Arbeit, dem Handwerk des Stopfens und Strickens. Hierbei erzählt sie Vertellkes (unterhaltsame Geschichte) in plattdeutscher Sprache.
Lassen Sie sich bei einer ostfriesischen Teezeremonie im Hohen Haus verzaubern von Anekdoten, Liedern und Geschichten im leicht verständlichen Plattdeutsch. Im Dialog mit Bäuerin Daje entspinnt sich jedes Mal eine Eigendynamik, die jeden „In’t Hörn bi‘t Füür“-Termin von Geeske und Daje „in der Ecke am Feuer“ unverwechselbar macht.
Mit bekannten plattdeutschen Liedern gespickt wird „In’t Hörn bi‘t Füür“ zur puren Erholungszeit im ganz ostfriesischen Ambiente.
Infos:
Termine: Mittwoch, 10. + 24.09.2025 jeweils von 15:00 Uhr bis 16:15 Uhr
Ort: Hotel Hohes Haus, Hohe Straße 1, 26736 Krummhörn-Greetsiel
Tickets: erhältlich im Webshop unter https://shop.greetsiel.de/article/236
Ticketpreise: Erwachsene mit NordseeCard 20,00 € (ohne NC 23,00 €). Kinder mit NordseeCard 10,00 € (ohne NC 11,50 €).
