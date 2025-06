Sehnsucht nach Abkühlung: Coolcation an der niedersächsischen Nordsee

Wenn in deutschen Städten die Hitze flimmert, sorgt eine frische Nordseebrise für Urlaubsinspiration. Mit einer „Coolcation"-Kampagne setzt die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) neue Maßstäbe im Tourismusmarketing. Ziel: Urlauber in Deutschlands heißesten Ballungsräumen genau dann zu erreichen, wenn die Sehnsucht nach Abkühlung am größten ist.Im Fokus der Kampagne stehen digitale City Light-Boards und Plakate mit Wetter-Targeting: Die Anzeigenflächen werden in den Städten Freiburg, Karlsruhe und Köln exakt dann aktiviert, wenn die Temperatur eine bestimmte Schwelle überschreitet – und sich die Menschen nach einem kühlen Rückzugsort sehnen. Ergänzt wird die Präsenz im öffentlichen Raum durch großflächige Plakatmotive mit hohem Wiedererkennungswert und den Einsatz von Promotion-Teams, die das Key Visual der Kampagne, eine Sprühflasche mit dem Aufdruck „Sommerbrise“, verteilen.Parallel dazu spielt die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH auf den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook die zentrale Botschaft emotional aufgeladen aus. Der kühle Wind, das Rauschen des Meeres, das Barfußgefühl im Watt, der Geschmack von frischem Sanddorn-Speiseeis, wie es auf der Zunge zergeht – die Posts erzählen Geschichten, die die Sinne ansprechen. So wird die Nordsee zu einem spürbaren Gegenpol zur städtischen Sommerhitze – und zur Antwort auf die Bedürfnisse einer wachsenden Zielgruppe.Mario Schiefelbein, Geschäftsführer der Tourismus-Agentur Nordsee GmbH: „Coolcation ist kein Nischentrend, sondern ein wachsender Marktimpuls. Die Nachfrage nach kühlen Rückzugsorten steigt mit jedem Hitzesommer. Als Tourismusregion mit frischer Brise, Weite und natürlicher Erholung bieten wir genau das, was viele aktuell suchen. Gleichzeitig ermöglicht die Kampagne eine starke Wahrnehmung der Marke „Nordsee 53 Grad“, welche für die gesamte niedersächsische Nordseeregion wahrgenommen werden soll.Weitere Informationen https://www.nordsee53grad.de/entdecken/coolcation