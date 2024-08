See in Flammen im Nordseebad Otterndorf

Wasser-Laser-Musikshow : eine atemberaubende, mehrfach stattfindende Show bei der Wasserfontänen, Laserstrahlen und Musik perfekt aufeinander abgestimmt sind. Ein visuelles und akustisches Spektakel.

Am 31. August verwandeln sich der See Achtern Diek und die Uferpromenade in der Freizeitanlage See Achtern Diek ab 19 Uhr in ein funkelndes Lichtermeer.Die Stadt Otterndorf und No Limit Events laden ein zur Veranstaltung »See in Flammen«, die an der Seebühne in der Freizeitanlage See Achtern Diek stattfindet.Neben den Highlights wartet auf die Besucher:innen eine Vielzahl an Ständen mit kulinarischen Köstlichkeiten und erfrischenden Getränken.Der Eintritt ist selbstverständlich kostenfrei.Veranstaltungsort:Seebühne in der Freizeitanlage See Achtern DiekParkplatz Großraumparkplatz / Norderteiler Weg 2a21762 Otterndorf