Schnell noch Tickets sichern: MareMusikFestival 2025 begeistert mit hochkarätigem Programm und einem ganz besonderen Spielort

Bereits jetzt nur noch begrenzte Platzkapazitäten gibt es für das Eröffnungskonzert mit Marion Ravot am Donnerstag, 5. Juni, um 20 Uhr im Schloss Ritzebüttel. Die gefeierte Harfenistin entführt das Publikum mit ihrem neuen Album „Voyages" auf eine atmosphärische Klangreise durch Paris, New York und Berlin – begleitet von lyrischen Texten des Autors Maël Le Frêne. Ein poetischer, intensiver Abend in historischem Ambiente. Wer noch dabei sein will, muss jetzt schnell sein.Auch das Ausklangkonzert mit Akkordeonstar Martynas Levickis am Pfingstsonntag, 8. Juni, um 18 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in Cuxhaven ist nahezu ausverkauft. Der weltweit gefeierte Virtuose bringt sein Instrument mit außergewöhnlicher Kraft und Brillanz zum Leuchten. Ein Konzert, das unter die Haut geht.Ein weiteres Festival-Highlight findet am Freitag, 6. Juni, an einem der eindrucksvollsten Konzertorte im Cuxland: Im historischen Fort Kugelbake spielt das Kammerorchester der Deutschen Oper Berlin gemeinsam mit der Ausnahmegeigerin Anna Matz Vivaldis „Vier Jahreszeiten". Eingeleitet wird der Abend mit einem stimmungsvollen Entrée des Ensembles alphorn absolut berlin. Die einzigartige Akustik des Forts, die offene Nordseekulisse und der historische Charme machen diesen Konzertabend zu einem unvergesslichen Erlebnis. Beginn ist um 20:30 Uhr.Noch verfügbar sind Karten für das große Festkonzert am Samstag, 7. Juni, um 20 Uhr in der Kugelbake-Halle. Das eigens gegründete MareMusicFestival Orchestra entfacht unter dem Titel „Beyond the Sea" ein klangvolles Feuerwerk. Von Barock über Broadway bis hin zu Samba und Walzer. Ein Fest der Vielfalt, Leidenschaft und Virtuosität.