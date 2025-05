Schliessungszeit der Sauna-Landschaft im Thalasso-Zentrum Badewerk Neuharlingersiel

Die große Sauna-Landschaft im BadeWerk Neuharlingersiel schließt am Montag, 05. Mai 2025, für 14 Tage ihre Türen. Dahinter wird in dieser Zeit mit Hochdruck gearbeitet. Grund sind die umfangreichen jährlichen Revisionsarbeiten. Die Mitarbeiter des Thalasso-Zentrums sowie des Bauhofs vom Kurverein Neuharlingersiel e.V. führen alle anstehenden Arbeiten selbst durch.Die Arbeiten beinhalten Fugen-, Fliesen- und Malerarbeiten in diversen Bereichen. Türen, Fenster der Saunakabinen werden wo erforderlich aufgearbeitet und die Saunasteine gewechselt. Als besondere Modernisierungsmaßnahme erhält die Strandhallen-Sauna komplett neue Sitzbänke.Während der Sauna-Revision ist auch das Sauna-Bistro geschlossen. Der Wellness-Bereich, die Kurmittelabteilung, der Fitness-Bereich und das Meerwasser-Hallenbad bleiben unverändert für die Gäste geöffnet. Für alle, die aufs Saunieren nicht verzichten möchten, stehen im Meerwasser-Hallenbad die beiden Dampfbäder zur Verfügung.Aufgrund der bei der Revision anfallenden Arbeiten ist mit entsprechenden Baugeräuschen zu rechnen.Ab Montag, 19. Mai 2025, 10.00 Uhr steht die große Sauna-Landschaft mit Bistro im BadeWerk Neuharlingersiel wieder wie gewohnt für die Gäste zur Verfügung.Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Edo-Edzards-Straße 1,26427 Neuharlingersiel,Telefon 0 49 74 / 188 12,Telefax 0 49 74 / 188 82,