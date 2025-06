„Sandbankliebe“ – Neue Podcast-Episode erzählt die Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft auf Juist

In der neuesten Episode des beliebten Juister Podcastsgeht es um eine ganz besondere Freundschaft, die auf der Insel Juist ihren Ursprung fand. Bestsellerautorin Sandra Lüpkes, Moderatorin des Podcasts, trifft in dieser Folge zwei Frauen, deren Leben durch Juist verbunden wurde: Sandra und Karin, die seit 19 Jahren jeden Tag Nachrichten austauschen und sich durch dick und dünn helfen. Ihre Geschichte ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie eine Freundschaft über die Jahre hinweg wächst und den Raum und die Zeit überdauert.Sandra und Karin lernten sich zunächst zufällig auf Juist kennen – doch aus dieser Begegnung entwickelte sich eine tiefe und beständige Freundschaft. Trotz der geografischen Entfernung und den Herausforderungen des Lebens haben sie nie den Kontakt zueinander verloren. Jeden Tag tauschen sie Nachrichten aus, teilen ihre Gedanken, Ängste, Erfolge und unterstützen sich in allen Lebenslagen. Ihre Geschichte ist ein berührendes Beispiel dafür, wie starke zwischenmenschliche Bindungen entstehen können – und das über Jahre hinweg.„Es ist erstaunlich, wie durch einen kurzen Moment auf Juist eine Freundschaft entstehen kann, die so lange Bestand hat“, sagt Sandra Lüpkes. „Sandra und Karin zeigen uns, dass wahre Freundschaft keine Entfernung kennt und dass die Insel Juist ein ganz besonderer Ort für tiefgehende Verbindungen ist.“In jeder Episode vontrifft Sandra Lüpkes Menschen, deren Leben durch die Insel Juist nachhaltig verändert wurde. Die Geschichten sind ebenso vielfältig wie die Insel selbst: Von der Tochter des Pfarrers, der vor über hundert Jahren auf Juist wirkte, bis hin zu Menschen, die ihre Liebe zum Genusswandern auf den 17 Kilometern von Juist entdeckt haben – Der Podcast bietet einen einzigartigen Blick auf das Leben auf und mit der Insel.„Die Insel Juist hat für viele Menschen eine ganz besondere Bedeutung“, erklärt Lüpkes. „In jeder Folge vonlernen wir spannende Menschen kennen, die uns ihre persönlichen Geschichten erzählen und zeigen, wie der Aufenthalt oder die Verbindung zu Juist ihr Leben verändert hat. Es ist eine Reise durch unterschiedliche Lebenserfahrungen, die alle eines gemeinsam haben: die Liebe zur Insel.“Die neueste Episode vonist ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.ist ein Podcast, moderiert von Bestsellerautorin Sandra Lüpkes, die Geschichten von Menschen erzählt, deren Leben durch die Insel Juist eine besondere Wendung nahmen. In jeder Episode trifft Lüpkes eine Person, die ihre persönliche Verbindung zur Insel und deren Einfluss auf ihr Leben teilt. Der Podcast vermittelt auf authentische Weise die Magie der Insel und die einzigartigen Geschichten, die sie zu bieten hat.Zum PodcastJuist ist eine der sieben Ostfriesischen Inseln und bekannt für ihre atemberaubende Natur, den weitläufigen Sandstrand und das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Die Insel ist ein Ort der Ruhe, der Naturverbundenheit und der besonderen Begegnungen – ein perfekter Ort, um tiefgründige Geschichten und außergewöhnliche Lebenswege zu entdecken.Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/ Strandstr. 526571 JuistTel.: +49 (0)4935 809855