Rummel mit großem Kinderfest an der Bockwindmühle in Dornum

Am Sonntag, den 18. August 2024, verwandelt sich die historische Bockwindmühle in eine lebendige Festlandschaft, die Groß und Klein gleichermaßen begeistert. Von 11:00 bis 16:00 Uhr lädt der Rummel an der Bockwindmühle, Bahnhofstr. 17 a, Dornum. zu einem fröhlichen Tag voller Überraschungen und Erlebnisse ein.



Schon beim Betreten des Festgeländes werden die Besucher von der fröhlichen Atmosphäre empfangen. Kinder können sich auf der großen Hüpfburg austoben, während die etwas Abenteuerlustigeren ihre Geschicklichkeit auf der Klüterbahn unter Beweis stellen. Das Highlight für alle kleinen Motorsportfans ist das Auto Rennen, das um 13:00 Uhr beginnt. Hier können die jungen Fahrer zeigen, was in ihnen steckt, während das Publikum gespannt die spannenden Wettkämpfe verfolgt. Unser Künstlerin Melanie Ippen steht bereit, jedes Kind als ein kleines Kunstwerk zu schminken und erzählt dabei von ihrer Bildergalerie.



Doch nicht nur für Kinder gibt es viel zu erleben. Die Mühle selbst öffnet ihre Türen für Besucher, und die Museumsmüller laden zu spannenden Führungen ein. Hier erfahren Interessierte alles über die alte Handwerkskunst und die Technik, die hinter dem Mahlen von Getreide steckt. Für das leibliche Wohl sorgen frisch gebackener Kuchen und Kaffee, sowie herzhafte Bratwurst und Pommes. Besonders die kleinen Gäste dürfen sich freuen: Für sie sind Pommes und ein Getränke kostenlos, dazu gibt es einen Mühlenberliner als Nachtisch.



Während die Kinder sich schminken lassen und ihre Kunstwerke stolz präsentieren, können die Eltern in der gemütlichen Atmosphäre entspannen, vielleicht eine Tasse Kaffee genießen und den Tag unter dem sanften Rauschen der Mühlenflügel ausklingen lassen. Der Tag wird mit einer spannenden Verlosung abgerundet, bei der es tolle Preise zu gewinnen gibt.



Lassen Sie sich dieses Fest nicht entgehen und kommen Sie zum Chillen und Entspannen an die Bockwindmühle. Ihre Kinder werden viel Spaß haben und Sie können einen unvergesslichen Sommertag genießen.



Ort: Bockwindmühle

Datum: 18. August 2024

Zeit: 11:00 - 16:00 Uhr



Für Rückfragen oder weitere Informationen steht Ihnen das Organisationsteam gerne zur Verfügung. Nähere Infos unter Bockwindmühle-Dornum.de



Hinweis: Bei schlechtem Wetter behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen oder zu verschieben. Bitte informieren Sie sich am Veranstaltungstag über mögliche Änderungen.

