Ruhe finden auf Juist: Besinnung und Einkehr in der stillen Jahreszeit

In der Nebensaison ist es auf der ostfriesischen Insel Juist ruhiger. Auf Spaziergängen am 17 Kilometer langen Strand mit frischem Wind und Wellenrauschen erholt man sich und findet Einkehr. Wer daneben kreative Anregungen für die eigene Besinnung sucht, der wird auf Töwerland ebenfalls fündig: Die Kurverwaltung bietet vielfältige Veranstaltungen unter dem Motto „Deine Zeit“. Weitere Details und Buchung sind auf der Webseite https://www.juist.de/erleben/winter/deine-zeit möglich.Im Einzelnen sind es diese Erlebnisse:Jedem Anfang des Jahres wohnt nicht nur ein Zauber inne, oft ist er auch aufgeladen mit neuen Vorsätzen, die eher Stress verursachen als wirklich Änderungen zu bewirken. Inselcoach Laura Knill zeigt beim Seminar "Kick-Start ins neue Jahr", wie es gelingt, Ziele realistisch zu setzen, die „richtigen“ Vorsätze zu fassen und auch möglichst entspannt umzusetzen. Der Kurs findet zweimal statt; die Teilnahme kostet 150€.Bewusstes Schweigen liegt in unserer hektischen Welt im Trend. Wer sich darauf einlässt, Stille zuzulassen, wird Veränderung spüren – ideal, um gleich am Jahresanfang neue Weichen zu stellen. Rama Schwab ist Yoga- und Meditationslehrer und führt seit 2003 Seine Seminare mit viel Humor und Einfühlungsvermögen. In den Seminartagen gibt es mehr als nur Schweigen: Aufgelockert mit Vorträgen zum Thema, Mediationsübungen und einem stillen Spaziergang wird das spirituelle Schweigen aus dem Yoga geübt, um Energie und Kraft für sich zu gewinnen. Vielleicht fällt das Schweigen auf Juist angesichts der Ruhe auf der Insel sogar ein bisschen leichter und der frische Wind bringt vielleicht die eine oder andere gute Idee mit sich... Die Teilnahme am Seminar kostet 49€.Womit könnte man die Tristesse des Winters besser vertreiben als mit Musik, die man selber macht? Astrid Hauke, unter anderem Dozentin für Humor und Singer-Songwriterin, bringt den Workshop-Teilnehmern und -Teilnehmerinnen bei, Ukulele zu spielen und so den eigenen Horizont zu erweitern. Ohne musikalische Vorkenntnisse lernt man erste Akkorde und später die Grundlagen der Liedbegleitung. Die „kleinen Gitarren“ werden gestellt und können auf Wunsch am Ende sogar käuflich erworben werden. Die Teilnahme am Workshop kostet 160€ (das beinhaltet die Nutzung des Instruments für den Workshop).Ohne besondere Vorkenntnis bietet dieser 4-tägige Workshop eine Gelegenheit, inne zu halten und blockierende Bewegungen oder Haltungen zu überwinden. Stabilität, Harmonie, Entspannung und Energie für Körper und Geist gibt es am Juister Strand natürlich dazu. Die Teilnahme am Workshop kostet 75€. Maximal gibt es 12 Plätze.Passend zu ihren zwei Vorträgen auf Juist gibt Inselcoach Laura Knill Tipps, klare Grenzen zu ziehen und eigene Wertevorstellungen im Alltag umzusetzen, um so die eigene emotionale Unabhängigkeit zu stärken. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen lernen mit vielen praktischen Übungen und verschiedenen Techniken, Bedürfnisse zu erkennen, einen Plan zu entwickeln, um sie zu verwirklichen, und was zu tun ist, wenn Grenzen überschritten werden. Damit gelangt man zu mehr Selbstbewusstsein, das auch beim Umgang mit anderen Menschen hilft. Die Teilnahme am Seminar kostet 199€.Ostfriesische Insel und lateinamerikanische Rhythmen? Kein Problem! Hier können Interessierte mit oder ohne Partner die Bewegungen dieser beiden beliebten Tänze ohne Zeitdruck lernen. Getanzt wird im Strandsportraum im Haus des Kurgastes. Der Workshop kostet für Teilnehmer 75€.Gleich zwei Kurse für die Aquarellmalerei bietet die freiberufliche Malerin Susanne Hohaus. Sie zeigt Anfänger und Anfängerinnen mit Vorkenntnissen sowie Fortgeschrittenen die Nass-in-Nass-Technik und wie man die Insel plötzlich mit ganz neuen Augen sehen kann. Pro Kurs laufen Gebühren von 250€ auf – hierin ist kein Material enthalten.Die vier Elemente – Luft, Erde, Feuer und Wasser – sind Thema dieses Workshops. Um sie für sich selbst zu erfahren, wird Passendes vormittags gesungen und nachmittags im TöwerVital bei einer gesundheitlichen Auszeit der Körper gelockert und gestärkt – ob mit einem Strandspaziergang, Atemübungen oder einem feurigen Saunaaufguss. Kursleiterin Astrid Hauke singt selbst leidenschaftlich gerne und zeigt mit viel Einfühlungsvermögen, welche Kraft das Singen im Körper wecken kann. Als Abschluss findet ein abendliches Mitsing-Konzert statt. Die Teilnahme an dem Workshop kostet 380€ inklusive Kosten für Materialien.Juist ist mit 17 Kilometer die längste der ostfriesischen Inseln. Dafür ist sie nur 800 Meter breit, so dass man fast überall entweder die temperamentvolle Nordsee oder das stille Wattenmeer, das zum UNESCO Weltnaturerbe zählt, sehen und spüren kann. Auf Juist, das auch Töwerland (also: Zauberland) genannt wird, gibt es mit dem Hammersee den einzigen Süßwassersee der Inseln. Gäste erreichen Juist tideabhängig bei Flut mit der Fähre (maximal zweimal am Tag) in etwa 75 Minuten oder (mehrmals täglich) mit den Schnellbooten in 30-40 Minuten von Norddeich-Mole. Juist ist Thalasso-zertifiziert und hat 2015 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis erhalten. www.juist.de Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Kurverwaltung JuistStrandstraße 526571 Juist