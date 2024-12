Romantisches Picknick im Campener Leuchtturm – Ein unvergesslicher Abend über dem Wattenmeer

Freitag, 11. April – Sonnenuntergang um 20:26 Uhr

Freitag, 30. Mai – Sonnenuntergang um 21:48 Uhr

Freitag, 6. Juni – Sonnenuntergang um 21:56 Uhr

Freitag, 18. Juli – Sonnenuntergang um 21:49 Uhr

Freitag, 22. August – Sonnenuntergang um 20:44 Uhr

Freitag, 19. September – Sonnenuntergang um 19:38 Uhr

Den Partner eng im Arm einkuscheln, den Blick auf das unendliche Wattenmeer richten und der Sonne zusehen, wie sie langsam hinter dem Horizont verschwindet – dieser Moment wird im Campener Leuchtturm zu einem ganz besonderen Erlebnis. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr bietet die Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel auch im Jahr 2025 wieder sechs exklusive Termine für ein romantisches Picknick an.An den Abenden, wenn der Sonnenuntergang das Wattenmeer in ein magisches Licht taucht, können Paare das UNESCO-Weltnaturerbe in einer einzigartigen Höhe erleben. Der Campener Leuchtturm, mit seinen 65 Metern Deutschlands höchster Leuchtturm, wird für zwei Stunden ganz exklusiv für Sie reserviert – zwei Stunden, in denen Sie sich bei einem prall gefüllten Picknickkorb von kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen lassen können. Die Uhrzeit des Picknicks richtet sich nach dem Sonnenuntergang und wird individuell abgesprochen.Der Campener Leuchtturm, auch als „ostfriesischer Eiffelturm" bekannt, wurde 1889 erbaut. Aufgrund seiner Statur und dem Stahlfachwerk erinnert der Turm an das Pariser Wahrzeichen, das ungefähr zur gleichen Zeit erbaut wurde. Das Picknick findet direkt auf der Kuppel des Turms statt und bietet einen atemberaubenden Rundumblick auf das Wattenmeer, die Emsmündung und bis hin zu den Niederlanden. An den ausgewählten vollmondnahen Abenden erleben Sie nicht nur den Sonnenuntergang, sondern auch das Meeresleuchten und die blaue Stunde – ein wahres Naturspektakel, das die Atmosphäre noch unvergesslicher macht.„Es ist der perfekte Ort für einen ganz besonderen Moment", sagt Wolfgang Lübben von der Marketingabteilung der Touristik-GmbH. „Ob für einen Heiratsantrag, ein außergewöhnliches Geschenk zum Hochzeitstag oder Geburtstag – dieses Erlebnis wird Sie und Ihren Partner verzaubern."Das Angebot ist exklusiv für zwei Personen und auf nur sechs Termine im Jahr begrenzt. Der Preis für das romantische Picknick beträgt 333 Euro pro Termin, inklusive eines prall gefüllten Picknickkorbes mit Köstlichkeiten, die für ein perfektes Picknick sorgen. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit sind Stornierungen nur bis sieben Tage vor dem Termin möglich.Buchen kann man das exklusive Erlebnis auf shop.greetsiel.de Stichwort Veranstaltungen/Events. Der. Schnell sein lohnt sich! Es ist ratsam, sich schnell anzumelden, um sicherzustellen, dass man einen der begehrten Termine bekommt.Weitere Infos unter www.greetsiel.de/sehenswuerdigkeiten/campener-leuchtturm/picknick-campener-leuchtturm