Rockband Free Company spielt Open Air-Konzert im Hof der Burg Bederkesa

Am ersten Samstag im Juli (6.7.2024) wird die historische Kulisse der Burg Bederkesa Schauplatz für bewegende Musik: Classic Rock Tribute, das ist das Motto der Rockband Free Company.



Im Sommer 2009 wurde die Band gegründet, um endlich die Musik zu spielen, die sie immer inspiriert, bewegt und motiviert hat. Die große Bandbreite der Titel, die zum Teil sehr nahe am Original, aber auch in eigenen Interpretationen gespielt werden, reicht von Foreigner, Billy Idol, Dead Daisies, Kings of Leon, U2, Journey, Supertramp, Deep Purple über Van Halen bis hin zu AC/DC.



Die Musiker Jürgen Edelhagen (Technik und Gesang), Dieter Gröbedinkel (Bass und Gesang), Peter Heinitz (Schlagzeug), Frank Reinholz (Keyboards und Gesang) und Roland Heinen (Gitarre und Gesang) aus Bremerhaven haben in den vergangen 25 Jahren in verschiedenen Bands mit unterschiedlichen Stilrichtungen gespielt. Mit der Band Free Company spielen sie nur Songs, die für die für sie eine Bedeutung haben. Besonders in diesem Punkt unterscheidet sich ihr Programm von dem einer typischen Coverband. Das Publikum wird Lieder hören, die sonst selten live präsentiert werden. Free Company versteht es, den Funken auf das Publikum überspringen zu lassen. Das kontrastreiche Programm von rockig bis ruhig verspricht Gänsehautfeeling.



Der Eintritt beträgt 15 Euro. Karten sind erhältlich an der Museumskasse der Burg Bederkesa und an der Abendkasse. Eine Reservierung ist möglich unter der Telefonnummer 04745 9439-19 oder per E-Mail an: museumskasse@burg-bederkesa.de.



Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:



Pressestelle

Landkreis Cuxhaven

Vincent-Lübeck-Straße 2

27474 Cuxhaven

(lifePR) (