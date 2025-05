„Reisen für alle“ – Mehr als ein Statement, sondern eine Verpflichtung

Es wurden die Tourist-Informationen im Rathaus und im Hafen auf Juist geprüft und im Rahmen von „Reisen für Alle“ zertifiziert. Dies sind die beiden am meisten frequentierten Tourist-Informationen auf der Insel.„Wir sind sehr froh, erneut vonzertifiziert worden zu sein“, sagt Benita Martin, Teamleiterin der Tourist-Informationen auf Juist, „Uns ist es wichtig, möglichst vielen Menschen einen komfortablen Service und konkrete Informationen bieten zu können“. Mit der erneuten Zertifizierung auf drei Jahre der Tourist-Informationen auf Juist setzt die Kurverwaltung Juist ein deutliches Zeichen für mehr Inklusion und eine barrierearme Ausstattung ihrer Tourist-Informationen.Während der Zertifizierung wurden die stufenlosen Zugangsmöglichkeiten zu beiden Tourist-Informationen, ebenso die Türbreite von mindestens 90 cm positiv erwähnt. Ebenfalls wichtig, um eine Zertifizierung für Barrierefreiheit zu erhalten, ist, dass Wegbeschilderungen vorhanden und Informationen deutlich und kontrastreich gestaltet sind.Um zertifiziert zu werden, muss mindestens ein Mitarbeiter der Tourist-Information eine entsprechende Schulung absolviert haben.Generell wurde bei den Prüfungen als Kritikpunkt angeführt, dass keine Informationen in Leichter Sprache oder in Brailleschrift vorhanden sind sowie dass keine optischen Warnsignale in den Tourist-Informationen vorhanden sind. Dies sind zwei Anregungen, die durch die Kurverwaltung Juist in Zukunft geprüft werden.In etwa 10 Millionen Menschen in Deutschland haben eine Behinderung. Diese kann die unterschiedlichsten Ausprägungen und Ausmaße annehmen. 10 % dieser Menschen sind auf Informationen zu barrierefreien Angeboten angewiesen, beispielsweise zur stufenlosen Erreichbarkeit eines Betriebs. Weitere 40 % benötigen diese Informationen nicht, empfinden sie aber als Mehrwert.Alle Informationen zur Barrierefreiheit auf Juist finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist: https://www.juist.de/juisturlaub-buchen/planungsguide-juist/barrierearm „Reisen für Alle“ ist die erste bundesweite Kennzeichnung, unter der touristische Betriebe als barrierefrei zertifiziert werden. „Reisen für alle“ bietet klare Kriterien, unter denen Betriebe bewertet werden. Diese Kriterien entstanden durch langjährige Zusammenarbeit zwischen touristischen Akteuren und Betroffenenverbänden. Erheber kontrollieren die Betriebe und sammeln relevante Daten, die nach der Prüfung für Betroffene online einsehbar sind.Die „Reisen für Alle“-Zertifikate für Juist wurden von der Bayern Tourist GmbH (BTG) in Kooperation mit dem Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung vergeben.Juist, eine der sieben ostfriesischen Inseln, liegt vor der niedersächsischen Nordseeküste und ist in der Regel einmal am Tag mit der Fähre ab Norden-Norddeich erreichbar. Die Insel zeichnet sich durch ihre oftmals unberührte Natur aus. Juist verzeichnet über 60 % Stammgäste, die mitunter schon seit Generationen nach Juist reisen.Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/ Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Kurverwaltung JuistTel.: 04935 809 855E-Mail: pr@juist.de