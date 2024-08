Reggae Summer Party an der Brake Kaje - Live: Papa Africa

Sommer, Sonne, Reggae Vibes!Kaum eine Musikrichtung steht so für das Gefühl von jamaikanischem Livestyle und chilliger Atmosphäre wie der Reggae. Dieses Gefühl können Fans von Bob Marley, Burning Spear oder Peter Tosh nun an der Braker Kaje, direkt an der Weser, erleben!Live auf der Bühne stehen PAPA AFRICA - globale Beats treffen auf 70er GitarrensoundDie Band mixt verschiedene Musikstile wie Blues, Funk, Reggae, Rock und Afropop. Das Ergebnis ist eine frische Worldmusic zum Tanzen und Zuhören.Abwechslungsreiche Rhythmen und Gesang in den Sprachen Englisch, Französisch, Creole und Deutsch werden mit Gitarrensoli zu einem globalen Sound gemischt. Die Grooves von Bass und Schlagzeug überzeugen sofort, freie Improvisationen werden genauso beherrscht wie die Standards moderner Pop und Rockmusik.Los geht`s an der Braker Kaje dieses Mal ab 16:00 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei und für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt, unter anderem wird es frische Cocktails vor Ort geben! Am Ende des Konzerts wird wieder der Hut für die Künstler*Innen kreisen.Kaje BrakeEintritt freiAlle Infos zum Event unter www.brake-touristinfo.de/...