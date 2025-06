„Radbods“ Zorn – Der Kampf um die Freiheit der Friesen

In der Veranstaltungsreihe „freitags im Museum“ liest der bekannte Autor historischer Romane Lothar Englert am Freitag, 6. Juni um 19 Uhr im Kapitänshaus des Deutschen Sielhafenmuseums in Carolinensiel aus seinem neuen Roman „Radbods Zorn“.Nach dem ersten Roman um den Friesenfürsten Radbod mit dem Titel „Radbods Schwert“ wird nun mit „Radbods Zorn“ der Folgeband vorgelegt. Der Auricher Bestsellerautor Lothar Englert führt in diesem rasanten Roman mit seiner gewohnt packenden Sprache in die friesische Frühgeschichte.Radbod, der Fürst der Friesen, müht sich verzweifelt, die Freiheit seines Volkes zu bewahren. Nachdem es ihm gelungen ist, ein Heer der Franken unter deren König Pippin auf fränkischem Boden zu schlagen, zieht er sich nach Friesland zurück. Seine Krieger sind vielfach Bauern, die ihre Felder bestellen und für das Auskommen ihrer Familien sorgen müssen. Radbod nutzt die Zeit, sein Reich neu zu ordnen und Bündnisse zu festigen. Auch unter dem eigenen Dach hat er Ärger – mit seiner Frau Hildrud. Doch dann rührt sich der Feind wieder, er ist erstarkt und will die Schmach der letzten Niederlage auswetzen. Wird ihm das gelingen?Die Lesung wird musikalisch umrahmt von dem vielseitigen Musiker Hans Sakowski und findet in der besonderen Atmosphäre der Schifferkneipe des Kapitänshauses, Am Hafen Ost 8, in Carolinensiel statt. Karten zu dieser Zeitreise in die Frühgeschichte der Friesen sind im Vorverkauf erhältlich unter www.carolinensiel.de oder im Sielhafenmuseum www.dshm.de Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Deutsches Sielhafenmuseum in CarolinensielPumphusen 326409 Wittmund-Carolinensiel