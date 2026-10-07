Pumpwerk Wochenpresse 12.-18.10.2026

Mittwoch, 14. Oktober | 19:00 UhrFeiern ohne VorurteileSeit vielen Jahren findet einmal im Monat eine ganz besondere Veranstaltung statt. Unter dem Motto „Feiern ohne Vorurteile“ öffnet das Wilhelmshaveneram Mittwoch, den2026 umseine Türen für die beliebte Veranstaltungsserie „“.An diesen Abenden können Menschen mit Beeinträchtigungen und nicht beeinträchtigte Menschen eine Zeit voller Spaß, Freude und Musik genießen. Da der „Treff nach Sieben“ für Unbefangenheit und Offenheit steht, kann ausgelassen und ohne Hemmungen getanzt, gesungen und gefeiert werden. Der selbstverständliche Umgang mit Behinderung und der integrative Aspekt dieser Veranstaltung ist über viele Jahre ein fester Programmpunkt im Pumpwerk und erfährt immer wieder von neuer großer Beliebtheit im gesamten Nordwesten.Freitag, 16. Oktober | 20:00 UhrHalt die Fresse, Rapunzel!ist ein vielfach prämierter Cartoonist und seine wurstlippigen Figuren auf YouTube und im Social Web längst Kult. Am Freitag, den2026 präsentiert er umseine Show imMit seiner Bühnenshow hat der Comedian ein ganz neues Genre geschaffen. Dort liefert er sich mit seinen animierten Figuren einen verbalen Schlagabtausch wie ihn die Comedy-Bühne bisher noch nicht erlebt hat. So dynamisch, überraschend und verdammt komisch! Auch in »Halt die Fresse, Rapunzel!« kommen Pieros skurrile Märchenfiguren zu Wort, und das sogar öfter als dem Entertainer lieb ist.Die schrägen Charaktere grätschen ihm auf humorvolle Weise immer wieder in seine Geschichten und stellen ihn vor einige Herausforderungen, denn die Märchenfiguren aus dem Masztalerz-Universum sind von einer disneyhaften Leichtigkeit so weit entfernt wie Olaf Scholz von einer lockeren Tanzeinlage auf Tik Tok oder Tofu von Geschmack.Samstag, 17. Oktober | 20:00 UhrOhne Liebe rostet nichtspräsentiert sein neues Programm am Samstag, denumimDie Zeit heilt alle Wunden. Das sagt man so. Und es ist Quatsch.Zumindest findet Jens Heinrich Claassen, dass das ganz großer Quatsch ist. Der sympathische Komiker ist mittlerweile nämlich Mitte vierzig Jahre alt und die Zeit rennt ihm so langsam aber sicher davon. Er ist immer noch Single, er wohnt wieder bei seiner Mutter und seine besten Freunde sind nach wie vor seine Kuscheltiere.Als Jens Heinrichs Herz mal wieder gebrochen wird und ihm seine Mutter im selben Augenblick schreibt, dass sie jetzt einen neuen Freund habe, da reicht es ihm. Es muss sich was ändern. Und zwar sofort!Aber wie erfindet man sich mit Mitte vierzig nochmal neu? Wie hört man endlich damit auf, permanent Liebeslieder für Frauen zu schreiben? Und wie geht man damit um, seine Mutter beim Knutschen mit dem neuen Freund zu überraschen?Zum Glück ist Jens Heinrich Claassen nach wie vor kein Aufgeber. Mit viel Humor und viel Musik nimmt er sein Publikum mit auf die Reise in den Kampf gegen seine aufkeimende Torschlusspanik. Denn vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, dass man älter wird. Und ganz vielleicht geht man mit einigen Dingen gelassener um. Das könnte helfen. Denn ein bekanntes Sprichwort sagt ja schließlich „Ohne Liebe rostet nichts“. Das stimmt. Ein bisschen zumindest.Auf jeden Fall hilft es dabei, sich selber nicht zu ernst zu nehmen. Findet Jens Heinrich Claassen und deswegen wird auch das fünfte Programm des preisgekrönten Komikers wieder herrlich selbstironisch. Und musikalisch. Und natürlich unglaublich witzig. Denn wo nichts rostet, da fallen ja auch keine Späne.Oder so ähnlich.Sonntag, 18. Oktober | 20:00 Uhr....bei Nacht....: am Sonntag, den2026 kommtumins. Das Motto für diese Tour ist: ....bei Nacht....…. sind erstens alle Katzen grau und ist zweitens der Mensch nicht gern alleine.Die Weisheiten der Sprichwörter und des Schlagers bleiben ewige Wahrheiten…Kein Wunder, dass Götz Alsmann auf seinem neuen Album sowie in seinem aktuellen Programm die Nacht zum Mittelpunkt des Abends macht. Oder den Abend zum Höhepunkt des Tages?Dazu greift er auf erlesene Preziosen der Schlagergeschichte zurück, auf melancholische wie humorvolle Glanzstücke von 1910 bis 1965 - und das tut er anders als alle anderen.Nicht umsonst gilt der Sänger und Pianist Götz Alsmann als der „König des deutschen Jazzschlagers“.Selbstredend wäre auch sein aktueller Parforceritt durch das Liederbuch wahrhaft klassischer Schlagermusik und die berückenden Rhythmen der Jazzgeschichte ohne sein legendäres Ensemble nicht denkbar!Die Götz Alsmann Band, die mit ihrem Chef auf ihren Tourneen die Welt gleich mehrfach umrundet hat, steht auch jetzt wieder für musikalische Top-Qualität und unermüdlichen Einsatz.Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Banter Deich 226382 Wilhelmshaven