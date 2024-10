Premieren-Lesung mit Anja Willms-Janssen

Am 02. Oktober 2024 präsentiert die Autorin Anja Willms-Janssen ihren ersten Roman „EndLicht - Verloren in der Ewigkeit“, in der Bücherei Horumersiel. Ihr Roman verspricht Spannung pur und entführt die Lesenden in eine düstere, faszinierende Welt voller Intrigen, Machtkämpfe und übersinnlicher Elemente.



Die Geschichte handelt von einer Gruppe außergewöhnlicher Individuen: Tyran, Mona, Kairo, Cara und der Protagonistin, deren kognitive Fähigkeiten durch eine mysteriöse Mixtur von Askia um 40 Prozent gesteigert wurden. Doch diese Erweiterung des Bewusstseins hat ungeahnte Nebenwirkungen – eine von ihnen ist die Erkenntnis der Wiedergeburt, die nur Askia bedauert. Während Kairo verzweifelt versucht, Askia vor den machthungrigen Tyran und Lyra zu beschützen, erkennt Askia ihre Verbindungen zu vergangenen Leben nicht. Kairo muss sie davon überzeugen, dass nur sie beide zusammen die Welt vor dem drohenden Untergang bewahren können.



Die übersinnliche Welt setzt ihre Hoffnungen darauf, dass sie das Gleichgewicht wiederherstellen. Doch wer steht auf wessen Seite? Die vier Freunde sind auf komplexe Weise miteinander verstrickt, und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.



Fantasy-Begeisterte können sich auf einen unterhaltsamen Abend mit der Autorin freuen, der selbstverständlich mit einer Signierstunde endet. Das Buch „EndLicht - Verloren in der Ewigkeit“ kann auch vor Ort erworben werden. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich.



Die kostenfreien Tickets sind online erhältlich unter wangerland.de sowie in den TouristInformationen Horumersiel und Hooksiel.



Veranstaltungsort: Bücherei Horumersiel, Zum Hafen 3, 26434 Wangerland Beginn: 19.30 Uhr, Einlass: ab 19.00 Uhr



Termin



Mittwoch, 02.10.2024



Einlass zur Vorstellung: 19.00 Uhr, Beginn der Vorstellung: 19.30 Uhr Spielort: Bücherei im Gästehaus Horumersiel, Zum Hafen 3, 26434 Wangerland



Weitere Infos und kostenfreie Tickets unter wangerland.de und in den Tourist-Informationen Hooksiel und Horumersiel.



Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:



Wangerland Touristik GmbH

Zum Hafen 3

26434 Wangerland

(lifePR) (