Plattdüütskmaant im September

Jedes Jahr findet im September in Ostfriesland (Niedersachsen) der sogenannte, der plattdeutsche Monat, statt. Einen ganzen Monat lang feiert die Region die ostfriesische Sprache mit den unterschiedlichsten Aktionen.Auch die Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel hat für den Plattdeutsch-MonatSeptember eine neue plattdeutsche Veranstaltung ausgearbeitet:Gemütlichkeit, plattdeutsche Geschichten und ostfriesische Teezeremonie – das erwartet die Besucher der Veranstaltung „In’t Hörn bi‘t Füür“ im Hohen Haus in Greetsiel. An drei aufeinanderfolgenden Mittwochen im September lädt „Geeske“, die Magd der Bäuerin Daje, zu einer einzigartigen Stunde in historischem Ambiente ein (Dauer: ca. 75 Minuten).Am 11., 18. und 25. September 2024 jeweils um 15 Uhr wird das Hohe Haus, gelegen in der Hohen Straße 1, zur Bühne für ein besonderes Erlebnis. „Geeske an’t breien“, wie der Titel eines der Programmpunkte lautet, präsentiert sich dabei nicht nur mit Handwerkskunst wie dem Stopfen und Stricken, sondern vor allem mit humorvollen und unterhaltsamen Geschichten – den sogenannten „Vertellkes“ – in plattdeutscher Sprache.In originalgetreuer historischer Atmosphäre am Kaminfeuer entwickeln Geeske und Bäuerin Daje einen Dialog, der jeden Termin einzigartig macht. Die Besucher können sich auf eine dynamische und lebendige Darbietung freuen, die mit bekannten plattdeutschen Liedern untermalt wird. Abgerundet wird das Erlebnis durch eine traditionelle ostfriesische Teezeremonie, die den Charme der Veranstaltung unterstreicht.Die Teilnahme an dieser Veranstaltung bietet nicht nur Unterhaltung, sondern auch Erholung pur im typisch ostfriesischen Stil. Mit nur 25 Plätzen pro Termin ist eine rechtzeitige Buchung empfehlenswert. Tickets sind im WebShop der Touristik-GmbH erhältlich, und es gibt spezielle Preise für Inhaber der NordseeCard.Die Preise für Erwachsene betragen 20 Euro mit NordseeCard und 23 Euro ohne, während Kinder mit NordseeCard 10 Euro und ohne NordseeCard 11,50 Euro zahlen.Für alle, die sich eine Auszeit in gemütlicher Atmosphäre bei Tee, Geschichten und Gesang wünschen, ist „In’t Hörn bi‘t Füür“ ein Muss. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Sie online im WebShop der Touristik-GmbH unter shop.greetsiel.de Gästeankünfte 146.009 Übernachtungszahlen 799.946Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum,Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2024: Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Holi Beach Festival, Kinderfest, Kutter-Korso-Fahrt, Weinfest, Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de

Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/

Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/ Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielMaike HabbenZur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-GreetsielTelefon: (0 49 26) 91 88 18