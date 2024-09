Plattdüütskmaant im September: Rückblick im Plattdeutsch-Monat September auf „In´t Hörn bi´t Füür“ in Greetsiel – Ein voller Erfolg!

Die Veranstaltung „In’t Hörn bi’t Füür“ im Hotel „Hohes Haus“ war ein voller Erfolg! Alle 25 Tickets waren schnell ausverkauft und die begeisterten Gäste genossen in gemütlicher Kaminrunde plattdeutsche Geschichten, Lieder und eine traditionelle ostfriesische Teezeremonie. „Geeske“, die Magd von Bäuerin Daje, brachte mit ihrem Handwerk und humorvollen Vertellkes die Gäste zum Staunen und Schmunzeln. Der Dialog zwischen Geeske und Daje sorgte für unvergessliche Momente in authentischer, historischer Atmosphäre.Aufgrund des großen Erfolgs gibt es noch zwei weitere Termine: Am 18. und 25. September, jeweils um 15 Uhr, haben Sie erneut die Gelegenheit in diese besondere Atmosphäre einzutauchen. Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Plätze, um bei „In’t Hörn bi’t Füür“ dabei zu sein – es erwartet Sie ein Nachmittag voller plattdeutscher Erzählkunst und ostfriesischer Gemütlichkeit!Hotel „Hohes Haus“, Hohe Straße 1 in Greetsiel18.09. und 25.09., jeweils um 15 UhrDie Preise für Erwachsene betragen 20 Euro mit NordseeCard und 23 Euro ohne, während Kinder mit NordseeCard 10 Euro und ohne NordseeCard 11,50 Euro zahlen.Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Sie online im WebShop der Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel unter shop.greetsiel.de Gästeankünfte: 146.009 Übernachtungszahlen: 799.946Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum,Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2024: Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Holi Beach Festival, Kinderfest, Kutter-Korso-Fahrt, Weinfest, Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/ Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/ Nähere Infos erhalten Sie bei:Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielMaike HabbenZur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-GreetsielTelefon: (0 49 26) 91 88 18maike.habben@greetsiel.deDie Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielZur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-Greetsiel