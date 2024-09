Pilzwanderungen im Ahlenmoor

Im Herbst zeigt sich das Ahlenmoor zwischen Bad Bederkesa und Otterndorf von seiner schönsten Seite. Was könnte einen Waldspaziergang in dieser Jahreszeit noch spannender machen als die Suche nach Pilzen? Unter der fachkundigen Anleitung von Dr. Peter Krahl, Pilzsachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykologie, haben Naturliebhaberinnen und Naturliebhaber die Möglichkeit, die Vielfalt der Pilzwelt im Ahlenmoor kennenzulernen.Aufgrund der hohen Nachfrage in den vergangenen Jahren bietet das Moor-Informationszentrum (MoorIZ) der Samtgemeinde Land Hadeln in diesem Herbst wieder mehrere Termine für die beliebten Pilzwanderungen an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten zunächst eine etwa einstündige Einführung in die Welt der Pilze, bevor sie sich eigenständig auf die Suche begeben. Nach der Erkundung des Ahlenmoors werden die gesammelten Funde gemeinsam ausgewertet und bestimmt.Dr. Krahl erklärt dabei ausführlich, wie man essbare Pilze von giftigen unterscheidet und welche Merkmale dabei eine Rolle spielen. „Es gibt keine einfache Regel, um Verwechslungen sicher auszuschließen, vielmehr kommt es auf die Kombination verschiedener Merkmale an“, erläutert Dr. Krahl. Am Ende der dreistündigen Veranstaltung haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur ihr Wissen erweitert, sondern auch ihre Fähigkeiten im sicheren Bestimmen von Pilzen verbessert.Bei gutem Wetter findet die Veranstaltung im Freien statt. Bei Regen wird die Auswertung der Funde ins Labor des MoorIZ verlegt.Die Pilzwanderungen finden statt am Samstag, 21. September 2024, 14:00 Uhr , Sonntag, 22. September 2024, 10:00 Uhr, Samstag, 19. Oktober 2024, 14:00 Uhr und am Sonntag den 20. Oktober 2024, 10:00 Uhr.Treffpunkt ist der Eingang am MoorIZ, Am Hohen Kopf 3, 21776 Wanna. Der Teilnahmebetrag liegt bei 8 Euro pro Person (Kinder erhalten Ermäßigung). Es können maximal 20 Personen pro Termin teilnehmen. Daher ist eine Anmeldung im MoorIZ unter notwendig.Die Pressemeldung wird herausgegeben von unserem Partner:MoorIZ, Am Hohen Kopf 3,21776 Wanna,Tel. 04757 - 81 89 5 58,