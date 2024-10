Otterndorfer Winterball - eine zauberhafte Winternacht

Am Freitag, den 15. November, ist es so weit und der Otterndorfer Winterball findet statt in den Seelandhallen Achtern Diek.



Diese festliche Veranstaltung hat das Potential zu einer rauschenden Ballnacht zu werden, die die kalte Jahreszeit in einen funkelnden und eleganten Rahmen taucht.



Glitzernde Lichter, Schneeflocken-Dekorationen und eine winterliche Farbpalette tragen zur magischen Stimmung bei. Die Gäste betreten den festlich geschmückten Saal und sind direkt mittendrin – in winterlich-festlicher Atmosphäre.



Der Winterball ist die ideale Gelegenheit für Menschen jeden Alters, ihre Abendkleidung auszuführen und eine Nacht voller Tanz zu genießen – mit Walzer, Tango und Discofox sowie Jive, Samba und weiteren Standard- und Lateintänzen.



Die Musik, die den Ball durchdringt, kommt von DJ Michael Jagst, dem es sicherlich wieder einmal gelingen wird, Tanzmusik für jeden Geschmack zu spielen und die – in diesem Jahr deutlich vergrößerte – Tanzfläche zum Lieblingsplatz aller Ballgäste werden zu lassen.



Die festlich-elegante Stimmung in den winterlich dekorierten Seelandhallen Achtern Diek lässt diese Nacht Mitte November unvergesslich werden – zu einer Nacht, die in Erinnerung bleibt.



Dabei sein



Die Veranstaltungstickets gibt es online im Ticketshop von otterndorf.de und über reservix sowie in allen reservix-Vorverkaufsstellen, wie der Tourist-Information oder der Spiel- & Spaß-Scheune – und natürlich auch vor Ort in den Seelandhallen Achtern Diek.



Veranstaltungsort: Seelandhallen Achtern Diek Norderteiler Weg 2a 21762 Otterndorf



