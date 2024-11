Otterndorfer Sternenmarkt: Weihnachtszauber in historischem Ambiente

Weihnachtlicher Lichterglanz, ein historisches Ambiente und der Duft von Tannennadeln, würzigem Punsch und kulinarischen Leckereien sind am Wochenende des dritten Advents wieder allgegenwärtig auf dem Otterndorfer Kirchplatz.



Vom 13. bis 15. Dezember findet dort wieder der beliebte Otterndorfer Sternenmarkt statt und verzaubert mit vorweihnachtlicher Atmosphäre in historischer Kulisse.



In vielen kleinen Weihnachtsmarkthütten wird wieder liebevoll gestaltetes Kunsthandwerk angeboten. Es darf sich hier unter anderem auf Dekorationen, Strickwaren, handgefertigte Kerzen oder auch Selbstgenähtes gefreut werden.



Neben den Stöbermöglichkeiten gibt es natürlich auch ein buntes Programm für Groß und Klein mit Tanz- & Musikaufführungen, einem Kinderkarussell, dem Besuch des Weihnachtsmannes, einer Weihnachtswunschaktion und dem beliebten Bastelangebot mit dem Team der Spiel- & Spaß-Scheune im historischen Rathaus (immer nachmittags von 15 Uhr bis 17.30 Uhr) sowie weiteren Angeboten.



Und auch kulinarisch werden selbstredend keine Wünsche offengelassen: Grünkohl und Grützwurst, Bratwurst und Pommes, Crêpes und Schmalzkuchen, Glühwein und Apfelpunsch – hier finden sich die Klassiker eines Weihnachtsmarktes genauso, wie die Sternenmarkt-Klassiker der vergangenen Jahre.



Sich vom Zauber der Weihnachtszeit faszinieren zu lassen und einen Weihnachtsmarkt der ganz besonderen Art zu besuchen, das geht am besten auf dem Otterndorfer Sternenmarkt!



Öffnungszeiten:



- Freitag, 13.12.24, 15.00 Uhr bis 22.00 Uhr



- Samstag, 14.12.24, 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr



- Sonntag, 15.12.24, 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr



Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:



Stadt Otterndorf

Marktstraße 21

21762 Otterndorf

(lifePR) (