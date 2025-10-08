Otterndorf: Weihnachtsbörse
Seelandhallen Achtern Diek, Otterndorf
Für diejenigen, die nach etwas ganz Bestimmten suchen und alle diejenigen, die ‚nur mal schauen‘ wollen, bietet die Weihnachtsbörse die ideale Gelegenheit. Vielleicht stößt man auf die ersten Weihnachtsgeschenke für die Liebsten oder findet neue Dekoration für die gemütliche Zeit des Jahres.
Doch der Flohmarkt bietet nicht nur die Möglichkeit zum Stöbern und Handeln, sondern auch für ein geselliges Miteinander. Zwischen den Ständen treffen sich die Besucher:innen zum Austausch, genießen kulinarische Leckereien oder ein Getränk und lassen sich von dem bunten Treiben mitziehen.
Die Weihnachtsbörse ist der Termin für alle, die stöbern, weihnachtliche Schätze entdecken und gemütlich bummeln wollen. Für alle, die etwas Bestimmtes suchen und für alle, die einfach mal schauen wollen. Hier wird am Ende jede:r fündig und kaum eine:r wird mit leeren Händen wieder hinausspazieren.
Eventuell noch freie Standplätze können in der Spiel- & Spaß-Scheune gebucht werden – telefonisch unter 047 51 – 91 96 76 und per Mail an spielundspassscheune@otterndorf.de.
Veranstaltungsort:
Seelandhallen Achtern Diek, Otterndorf
Beginn: Freitag, 24.10.2025, 19:30Uhr
Otterndorf
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Stadt Otterndorf
Historisches Rathaus
21762 Otterndorf
Lena Bode
Sachgebietsleitung
Marketing
Tel.: 04751/919-149
lena.bode@otterndorf.de