Otterndorf: Weihnachtsbörse

Am Samstag, den 8. November 2025, öffnen sich die Türen der Seelandhallen Achtern Diek für die Weihnachtsbörse. Von 9 bis 13 Uhr lockt dieser weihnachtliche Flohmarkt mit einem breiten Angebot: Von weihnachtlichen Dekorationen und Büchern bis hin zu Handgefertigtem gibt es für jeden Geschmack und jedes Budget etwas zu entdecken. Der Eintritt ist freiFür diejenigen, die nach etwas ganz Bestimmten suchen und alle diejenigen, die ‚nur mal schauen‘ wollen, bietet die Weihnachtsbörse die ideale Gelegenheit. Vielleicht stößt man auf die ersten Weihnachtsgeschenke für die Liebsten oder findet neue Dekoration für die gemütliche Zeit des Jahres.Doch der Flohmarkt bietet nicht nur die Möglichkeit zum Stöbern und Handeln, sondern auch für ein geselliges Miteinander. Zwischen den Ständen treffen sich die Besucher:innen zum Austausch, genießen kulinarische Leckereien oder ein Getränk und lassen sich von dem bunten Treiben mitziehen.Die Weihnachtsbörse ist der Termin für alle, die stöbern, weihnachtliche Schätze entdecken und gemütlich bummeln wollen. Für alle, die etwas Bestimmtes suchen und für alle, die einfach mal schauen wollen. Hier wird am Ende jede:r fündig und kaum eine:r wird mit leeren Händen wieder hinausspazieren.Eventuell noch freie Standplätze können in der Spiel- & Spaß-Scheune gebucht werden – telefonisch unter 047 51 – 91 96 76 und per Mail an spielundspassscheune@otterndorf.de.Veranstaltungsort:Seelandhallen Achtern Diek, OtterndorfBeginn: Freitag, 24.10.2025, 19:30UhrOtterndorfStadt OtterndorfHistorisches Rathaus21762 OtterndorfSachgebietsleitungMarketingTel.: 04751/919-149