Otterndorf: Till Frömmel live! – NORDLICHT
Impro-Comedy & Magie
Am 17.10.2025 lädt das Nordlicht zu seiner gleichnamigen Show in die Seelandhallen Achtern Diek ein. In verrückten Improspielen holt der sympathische Möwenflüsterer das Publikum mit ins Boot und lässt es sogar selbst ans Steuerrad. Till bittet zu einer magischen Teezeremonie, lässt Schiffe im Bermudadreieck verschwinden und schickt eine Flaschenpost auf wundersame Weise über das weite Meer. Gemeinsam mit allen im Saal erweckt er eine alte skandinavische Sage zum Leben und bringt Helden aus dem Publikum im Licht des Leuchtturms zum Strahlen - immer augenzwinkernd dank grandios improvisiertem Seemannsgarn und genialer Schlagfertigkeit.
„NORDLICHT“ ist eine Show mit Impro-Comedy und Magie so wirbelig wie der Wind, abwechslungsreich wie die sprudelnde See und dennoch mit beruhigendem Tiefgang. Till Frömmel ist live auf Tour ein absolutes Erlebnis - jedes Mal neu, jedes Mal anders!
Showbeginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt es online unter https://tillfroemmel.de/otterndorf.
