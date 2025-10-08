Otterndorf: ROCK TALES
Seelandhallen Otterndorf
Das eingespielte Duo Jürgen Rau und Richard Rossbach verbindet Anekdoten aus dem Backstage-Bereich mit musikalischen Klassikern und multimedialer Unterhaltung. Was die beiden auf die Bühne bringen, ist eine mitreißende Mischung aus persönlichen Erlebnissen, legendären Hits, seltenen Fotos und Videos – live gespielt und charmant erzählt.
Jürgen Rau, Musikjournalist, Autor und langjähriger Manager großer Schallplattenfirmen, plaudert aus dem Nähkästchen des Rock’n’Roll. Er traf Paul McCartney, brachte Mark Knopfler und Pavarotti zu einem ungewöhnlichen Duett zusammen und wurde vom Stones-Drummer Charlie Watts zur Currywurst eingeladen. Schon als Teenager schlich er sich in den legendären Hamburger StarClub – die Beatles erlebte er noch live.
Für den musikalischen Rahmen sorgt Richard Rossbach, Multi-Instrumentalist, Produzent und Echo-Preisträger, der mit Künstlern wie Eric Clapton, Milva, Lou Reed, Hannes Wader oder dem London Symphony Orchestra gearbeitet hat. Seine Vielseitigkeit reicht von Kirchenorgel bis Wacken-Festival – und das hört man. Mit nur zwei Musikern entsteht der Sound einer ganzen Band.
Das Format „Rock Tales“ steht für witzige Geschichten, musikalische Hochkaräter und jede Menge Unterhaltung. Mal zum Mitsingen, mal zum Zurücklehnen – aber immer mit Leidenschaft und Spielfreude. Ergänzt wird das Live-Erlebnis durch exklusive Video-Projektionen und Fotos aus den Archiven des Musikbusiness.
Ein Abend für Musikliebhaber, Nostalgiker und alle, die wissen wollen, was wirklich hinter den Kulissen der Rock- und Popwelt passiert ist – ganz im Sinne von John Lennon:
“A splendid time is guaranteed for all.”
Tickets sind im Ticketshop auf otterndorf.de sowie bei allen ReservixVorverkaufsstellen erhältlich.
Veranstaltungsort:
Seelandhallen Achtern Diek, Otterndorf
Beginn: Freitag, 24.10.2025, 19:30 Uhr
Otterndorf
