Otterndorf: Kinderdiscos im Schwimmbad Wingst

Ab dem 8. November ist es wieder soweit: Die beliebten Kinderdiscos im Hallen- & Freibad Wingst starten in die „Wassertanz“-Saison 2025/26 – ein spritziges Event voller Spaß für alle Kinder!

Die diesjährige, feucht-fröhliche Disco-Reihe beginnt am 8. November. Weitere Termine sind der 8 und 29. November, 17. Januar und 14. Februar. Los geht’s jeweils um 17 Uhr. Der Eintritt kostet 3,80 Euro.

Das Hallen- & Freibad Wingst freut sich auf alle kleinen Wasserratten und tanzfreudigen Gäste. Die Veranstaltung verspricht einen Nachmittag voller Musik, Bewegung und guter Laune. Im bunt beleuchteten Hallenbad können sich Kinder ab sechs Jahren so richtig austoben. Damit alle sicher planschen können, wird die Wassertiefe im Mehrzweckbecken auf 1,20 Meter eingestellt. Das bunte Programm läuft bis 20 Uhr. Es ist also – genug Zeit also, um im Wasser zu toben, zu tanzen und vielleicht sogar neue Freundschaften zu schließen.

Aus den Musikboxen erklingen die neuesten Hits und beliebte Kinderlieder. Wer zwischendurch eine Pause braucht, findet am Kiosk genau das Richtige: Pommes, Limonade oder eine bunte Tüte sorgen für neue Energie.

Die Kinderdisco im Hallen- & Freibad Wingst verspricht ein unvergessliches Erlebnis – das gesamte Team freut sich auf zahlreiche fröhliche Gesichter und ausgelassene Stimmung! Es wird darauf hingewiesen, dass Kinder unter 8 Jahren müssen von einer mindestens 16-jährigen Person begleitet werden müssen.

Das Hallen- und Freibad Wingst befindet sich in 21789 Wingst, Schwimmbadallee 8, Tel. 04778-442,  www.hallen-und-freibad-wingst.de

