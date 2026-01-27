Kontakt
Otterndorf: Faschingsparty in der Spiel- & Spaß-Scheune

Am 16. Februar 2026 heißt es in der Spiel- & Spaß-Scheune: Bühne frei für eine fröhliche Faschingsparty! Von 14.30 bis 18.00 Uhr sind Kinder, Eltern und Begleitpersonen herzlich eingeladen, gemeinsam zu feiern, zu lachen und einen bunten Nachmittag zu erleben.

Unter dem Motto „Gemeinsam feiern, lachen und Spaß haben“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ein bunter Nachmittag voller Spiel, Musik und guter Laune.

Verkleidungen sind ausdrücklich erwünscht – ein Kostümwettbewerb findet jedoch nicht statt. Stattdessen darf sich jeder Gast auf eine Drehung am Glücksrad freuen, bei der kleine Preise gewonnen werden können.

Ein besonderes Highlight ist der Besuch von Otti Otter, der für zusätzliche Unterhaltung und strahlende Kinderaugen sorgen wird. Für musikalische Begleitung und eine fröhliche Atmosphäre ist ebenfalls gesorgt.

„Wir möchten einen unbeschwerten Nachmittag für die ganze Familie bieten – mit viel Lachen, Spielen und gemeinsamen Erlebnissen“, so das Team der Spiel- & Spaß-Scheune.

Die Veranstaltung ist online buchbar unter https://www.otterndorf.de/dein-otterndorf/spielspass-scheune/tickets.

Veranstaltungsort:
Spiel- & Spaß-Scheune, Otterndorf
Beginn: Freitag, 16.02.2026, 14:30 Uhr – 18:00 Uhr
Otterndorf

Stadt Otterndorf
Historisches Rathaus
21762 Otterndorf
www.otterndorf.de

