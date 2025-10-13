Otterndorf: Bernsteinschleifen | Herbstferien
Seelandhallen Achtern Diek
Diese kreative Aktivität bietet nicht nur jede Menge Spaß, sondern auch die Möglichkeit, handwerkliches Geschick zu entwickeln.
Termine:
14. Oktober | 10:30 – 11:00 Uhr
16. Oktober | 10:30 – 11:00 Uhr
21. Oktober | 10:30 – 11:00 Uhr
23. Oktober | 10:30 – 11:00 Uhr
Kosten: 8,00 € pro Person; Tickets können online erworben werden
Die Spiel- & Spaß-Scheune Otterndorf freut sich auf unvergessliche Ferienmoment. Die Spiel- & Spaß-Scheune hat in den Herbstferien täglich von 10:00 – 14:00 und von 15:00 – 19:00 Uhr geöffnet. Tickets können online unter https://www.otterndorf.de/deinotterndorf/spiel-spass-scheune/tickets erworben werden.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Stadt Otterndorf
Historisches Rathaus
21762 Otterndorf