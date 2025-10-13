Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1038944

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Frau Brigitte Hainzer +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Otterndorf: Bernsteinschleifen | Herbstferien

Seelandhallen Achtern Diek

(lifePR) (Otterndorf, )
In den Herbstferien bietet die Spiel- & Spaß-Scheune Otterndorf ein kreatives Ferienprogramm. Jede:r Teilnehmer:in erhält ein Bernstein-Schleifset, das einen Natur-Bernstein und ein echtes Lederband umfasst. Unter Anleitung kann der Bernstein solange geschliffen und geformt werden, bis er den individuellen Vorstellungen entspricht. Abschließend wird der geschliffene Bernstein auf das Lederband gefädelt und als einzigartiges Schmuckstück mit nach Hause genommen.

Diese kreative Aktivität bietet nicht nur jede Menge Spaß, sondern auch die Möglichkeit, handwerkliches Geschick zu entwickeln.

Termine:
14. Oktober | 10:30 – 11:00 Uhr
16. Oktober | 10:30 – 11:00 Uhr
21. Oktober | 10:30 – 11:00 Uhr
23. Oktober | 10:30 – 11:00 Uhr

Kosten: 8,00 € pro Person; Tickets können online erworben werden

Die Spiel- & Spaß-Scheune Otterndorf freut sich auf unvergessliche Ferienmoment. Die Spiel- & Spaß-Scheune hat in den Herbstferien täglich von 10:00 – 14:00 und von 15:00 – 19:00 Uhr geöffnet. Tickets können online unter https://www.otterndorf.de/deinotterndorf/spiel-spass-scheune/tickets erworben werden.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Stadt Otterndorf
Historisches Rathaus
21762 Otterndorf

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.