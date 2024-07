Open Ship in Wilhelmshaven: Trotz Absagen von Feuerschiff ELBE 3 und Salondampfer HYDROGRAAF

Auch wenn das Feuerschiff ELBE 3 und der Salondampfer HYDROGRAAF aufgrund der schlechten Wettervorhersagen und der extrem starken Winde an diesem Wochenende kurzfristig ihre Teilnahme am Hafenfest „Wochenende an der Jade“ absagen mussten, können sich die Besucher*innen dennoch auf eine beeindruckende Auswahl an Schiffen freuen.



Die Sicherheit der Schiffe und ihrer Besatzungen hat oberste Priorität, weshalb diese Entscheidung der Eigner getroffen werden musste. Trotz dieser wetterbedingten Änderungen bleibt das Open Ship in Wilhelmshaven ein Highlight für alle Schiffs- und Seefahrtsbegeisterten. Eine Vielzahl an interessanten und sehenswerten Schiffen hat ihre Teilnahme bestätigt und steht für Besichtigungen bereit.



Das Open Ship in Wilhelmshaven bietet weiterhin ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Neben den Schiffsbesichtigungen gibt es zahlreiche Aktivitäten und Informationsstände, die das Wochenende zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Zudem stehen kompetente Crewmitglieder bereit, um Fragen zu beantworten und spannende Einblicke in den Alltag auf See zu geben.



• Schmack GESINE VON PAPENBURG



• Tjalk WAPPEN VON IHLOW



• Fischkutter TROTZ & HEIN GODENWIND



• Dampfeisbrecher WAL



• Schlepper VB MAGNUM der Boluda Towage



• Schlepper MWB FÖHR



• MS ARGUS



• Plattbodenschiff WILMKE



• Fregatte RHEINLAND-PFALZ



• ARCONA Hostel on Water _ Open Ship mit Gastronomie



• Zollboot JADE



• Hafenschlepper der Marine SCHARHÖRN



• Dänische Heimwehr MHV 817 PARTISAN



• Dänische Heimwehr MHV 808 LYRA



• Dänische Heimwehr MHV 901 ENØ – Open Ship



• Hafenrundfahrten mit der Barkasse der Marine, der Hamburger Hafenbarkasse GROSSE FREIHEIT oder KUDDEL



„Wir bedauern die Absage der ELBE 3 und der HYDROGRAAF, freuen uns aber umso mehr über die zahlreichen anderen beeindruckenden Schiffe, die uns unterstützen und den Besuchern ein vielfältiges Programm bieten“, erklären die Veranstalter. „Wir sind überzeugt, dass wir auch in diesem Jahr wieder viele Besucher begeistern können.“



Die Besucher*innen können in Wilhelmshaven also die Faszination der Seefahrt hautnah erleben. Trotz der wetterbedingten Einschränkungen erwartet alle Besucher*innen ein spannendes und abwechslungsreiches Open Ship und Kulturprogramm.



Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:



Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH

Banter Deich 2

26382 Wilhelmshaven

(lifePR) (