Open Air am Meer 2025

Auch diesen Sommer sorgt die Bad Zwischenahner Touristik wieder für ein besonderes Ambiente unter freiem Himmel: Jeden Freitag im Juli erklingt ab 19 Uhr Live-Musik auf der Freilichtbühne im Kurpark – direkt am Zwischenahner Meer. Vier verschiedene Bands sorgen für musikalische Vielfalt und beste Stimmung. „Open Air am Meer“ ist definitiv ein Highlight im Veranstaltungskalender, sowohl für Einheimische als auch Gäste. Der Eintritt ist frei.Den Auftakt zum diesjährigen Open-Air am Meer am Freitag, 4. Juli, macht das André Carswell Duo. Die beiden Musiker stehen für authentische Live-Musik, ganz ohne elektronische Spielereien. Sänger André Carswell und Pianist Michel Hauck begeistern ihr Publikum mit eigenen Songs, Soulklassikern, Rockoldies und Popballaden.Am Freitag, 11. Juli, geht es weiter mit der Band EO-IPSO, die für ehrliche, deutschsprachige Rockmusik steht. Ihr Name „Eo ipso“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „ganz von allein“ – ein Hinweis darauf, dass die Band ihre Songs selbst komponiert. Frontmann Hergen Schütte verleiht EO-IPSO mit seiner rauchigen Stimme und der Mundharmonika ihren unverwechselbaren Sound.Mit einem großen Mix aus Rockklassikern und Partyhits – von AC/DC über ABBA bis zu den Toten Hosen, Queen oder Torfrock – präsentiert am Freitag, 18.07., RockShots ihrem Publikum eine Live-Show, die Lust zum Feiern bereitet. Die 5-Köpfige Band aus Ostfriesland bietet mit ihrer breiten Setlist Handmade-Music für jeden Geschmack.Den Abschluss am 25. Juli macht Björn Paulsen & Band mit seiner einzigartigen Mischung aus Nordic-Pop, Folk und deutschsprachigem Songwriting. Mit kraftvoller Stimme, rotem Bart und viel Herz sorgt Paulsen für emotionale Momente auf der Freilichtbühne im Kurpark.Weitere Informationen unter:Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Bad Zwischenahner Touristik GmbHUnter den Eichen 1826160 Bad Zwischenahn