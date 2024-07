Open Air am Meer 2024

Blauer Himmel, gute Laune – Outdoor-Veranstaltungen in den Sommermonaten sind gern gesehen und gut besucht. Sehr beliebt sind Konzerte an warmen Abenden unter freiem Himmel. Deshalb bietet der Toursitik-Service am Meer im Juli gleich vier Möglichkeiten solch ein Erlebnis kostenlos zu genießen. An allen Freitagen im Juli gibt es Live-Musik der Extraklasse mit ganz besonderem Open-Air-Feeling auf der Freilichtbühne – direkt am Zwischenahner Meer. Vier völlig unterschiedliche Künstler und Bands treten im wöchentlichen Rhythmus, jeweils um 19 Uhr, auf und werden für ordentlich Stimmung im Kurpark sorgen. Der Eintritt ist bei alle vier Konzerten kostenfrei.



Den Auftakt zum diesjährigen Open-Air am Meer am Freitag, 5. Juli, macht das Streichquartett „Eklipse“ bestehend aus Miss E. (Violine), Scarlett (Violine), Viola (Bratsche) und Helena (Cello). Die 2011 gegründete Band covert hauptsächlich Pop-Songs von Künstlern wie Linkin Park, David Bowie oder Kate Bush, indem sie sie zu reinen, klassisch anmutenden Instrumentalstücken umdeutet.



Am Freitag, 12. Juli, präsentieren die „RockShots“ ab 19 Uhr eine LiveShow auf der Freilichtbühne, die Lust auf Feiern, Mitsingen und Mittanzen macht. Kompromisslos in der Songauswahl von „AC/DC“, „Phil Collins“ über „Hubert Kah“ bis zu den „Toten Hosen“ bedient RockShots mühelos die Genres der letzten Jahrzehente. Egal, ob Rock, Pop oder NDW.



Seit mehr als zehn Jahren begeistert der charismatische DeutschpopPoet „Björn Paulsen“ sein Publikum und möchte das am Freitag, 19. Juli, auch in Bad Zwischenahn unter Beweis stellen. Mit seinem geerdeten, handgemachten und unverschnörkelten Mix aus Pop, Rock und Folk, hat es der Norddeutsche bereits ins Vorprogramm von Santiano, Max Giesinger, Johannes Oerding oder Glasperlenspiel geschafft und bleibenden Eindruck hinterlassen.



Am letzten Freitag, 26. Juli, geht es weiter mit feinster Soulmusik: „Jay and Friends“ sorgen mit Songs aus den Stilrichtungen SOUL, FUNK, DISCO & R&B für Partystimmung am Meer. Das aktuelle Programm besteht aus Songs von Interpreten wie Amy Winehouse, Duffy, Prince, Kool and the Gang, Michael Bublé, Adele, The Supremes, Bee Gees, Temptations u.v.a. Wobei die vier Musiker nicht einfach nur „nachspielen“ wollen, sondern auch eigene Interpretationen zum Besten geben.



