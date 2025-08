Open-Air-Musikreihe 2025: Sommerabende mit Live-Musik vor der Koppke in Greetsiel

06.08. – Oliver Jüchems

13.08. – Alex Chilla

20.08. – YOUNG OLD MAN DUO – Amina & Gerrit

Auch im August geht die beliebte Open-Air-Musikreihe vor der Koppke Greetsiel in die nächste Runde: Die Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel setzt damit die erfolgreiche Konzertreihe fort, die bereits im Juli mit zwei stimmungsvollen Abenden gestartet ist. Ab dem 6. August 2025 dürfen sich Besucher wieder jeden Mittwochabend ab 18 Uhr auf Live-Musik und Sommeratmosphäre freuen – bei freiem Eintritt.Der Vorplatz des Wohlfühlbads Koppke verwandelt sich erneut in eine gemütliche Open-Air-Bühne. Ob Einheimische oder Gäste – alle sind herzlich eingeladen, den Sommerabend gemeinsam bei guter Musik und leckeren Getränken zu genießen. Die musikalische Bandbreite reicht von Singer-Songwriter über Pop bis hin zu Rock:Ein besonderes Highlight für alle, die den Tag entspannt ausklingen lassen möchten – ideal auch als Treffpunkt für den „After-Work-Feierabend“.Kulinarisches für den perfekten Sommerabend: Das Bistro Koppke bietet am Cocktailstand erfrischende Sommergetränke wie Aperol Spritz (auch alkoholfrei), Limoncello Spritz, Weißwein, Rosé und alkoholfreien Wein. Deftige Leckereien gibt’s bei der Nordseewurst mit Bratwurst, Pommes und Softgetränken.Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielVorplatz des Wohlfühlbads Koppke, Zur Hauener Hooge 11, GreetsielMittwoch, 06.08. / 13.08. / 20.08.2025jeweils 18:00 – 20:00 UhrfreiEin Ort zum Verweilen, ein Programm zum Genießen – Musik, Sommer und Greetsiel in schönster Kombination.13.08. – Alex ChillaMusik für Herz, Ohr und gute Laune. Alex Chilla steht für handgemachte Live-Musik mit Charme, Witz und Gefühl - ergänzt durch moderne Loop-Technik, Gitarrenvielfalt und rhythmische Einspieler, die für einen überraschend vollen Sound sorgen. So entsteht ein Live-Erlebnis, das weit über eine klassische Solo-Performance hinausgeht, aber stets authentisch und echt bleibt. Sein Repertoire reicht von feinfühligen Evergreens über Pop-Klassiker bis hin zu groovigen Akustik-Versionen bekannter Hits. Mit seiner ausdrucksstarken Stimme, seinem sicheren Gespür für Publikum und Atmosphäre sowie einem abwechslungsreichen Programm sorgt er bei verschiedensten Events für echte Wohlfühlmomente - ob stilvoll im Hintergrund oder mitreißend animierend auf der Bühne. Ob Stadtfest, Hochzeit, Kulturprogramm oder Lounge-Abend - Alex Chilla passt sich flexibel der Umgebung an. Dank seiner musikalischen Vielseitigkeit (Gitarre, Looper, rhythmische Elemente & Gesang) schafft er ein Livesound-Erlebnis mit persönlicher Note - nahbar, ehrlich und immer auf Augenhöhe mit dem Publikum. Buchbar deutschlandweit. Technik (PA & Licht) auf Wunsch inklusive.Weitere Informationen, Hörproben & Impressionen: www.alexchilla.de Gästeankünfte 156.068Übernachtungszahlen 838.970Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de

Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/

Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/ Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielMaike HabbenZur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-GreetsielTelefon: (0 49 26) 91 88 18