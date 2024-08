Olympisches Flair bei ROCK the BEACH auf Borkum

Das zweite ROCK the BEACH Turnier der Saison 2024 wird vom 2. bis zum 4. August im Rahmen der BEACH DAYS BORKUM powered by Stadtwerke Borkum am Strand des Nordbades ausgetragen. Das nationale Turnier der 2. Deutschen Beach Tour lässt sich auch Olympiasiegerin Kira Walkenhorst (TSV Bayer 04 Leverkusen) nicht entgehen. Während parallel in Paris unter dem Eifelturm aufgeschlagen wird, überstrahlt auf der größten ostfriesischen Insel der Neue Leuchtturm, der zehn Jahre älter ist, die Szenerie.Kira Walkenhorst hatte vor kurzem ihr Karriereende nach diesem Sommer bekanntgegeben und wird auf Borkum zusammen mit der erst 15-jährigen Anna-Chiara Reformat (VCO Berlin) spielen. Dies ist Teil ihres Beach-Mentoring-Programms, welches sie zusammen mit Isabel Schneider ins Leben gerufen hat, um junge Nachwuchsspielerinnen zu fördern. Dieses Programm will Kira Walkenhorst auch nach der Beendigung ihrer aktiven Laufbahn fortführen. Nun aber geht das Team Reformat/Walkenhorst als vierte der aktuellen Setzliste in das Rennen um den ROCK the BEACH Titel am Nordseestrand. Topgesetzt ist das Team Paula Schürholz/Janne Uhl (DJK TuSA 06 Düsseldorf) vor Christine Aulenbrock/Sandra Ferger (VfL Osnabrück), die Ende Mai das ROCK the BEACH Turnier in Essen gewannen. Eine Wildcard des Landesverbandes erhielt die gebürtige Emderin Nina Deepen (Eimsbütteler TV), die 2022 auch den Landesmeistertitel holte, zusammen mit Julika Hoffmann (Beach me).In der Männerkonkurrenz führen die Brüder Manuel und Yannick Harms (FT 1844 Freiburg) das Feld vor Jonathan Erdmann/Nejc Zemljak (1. Beachclub Kiel) an. Erdmann wurde vor zehn Jahren Deutscher Meister und erreichte 2013 die WM-Bronzemedaille. Bei den Männern wurden zwei Wildcards vergeben. Die Bundestrainer erteilten eine an das Nachwuchsduo Bo Hansen/Julian Hikel (TSB Flensburg/DJK TuSA 06 Düsseldorf) und der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband an das Bremer Team Malte Fahrenbach/Bjarne Fischer (Bremen 1860).Die jeweils 16 Frauen- und Männerteams treten zunächst in Gruppenspielen gegeneinander an. Die Gruppenersten ziehen direkt in die Viertelfinals ein. Die Gruppenzweiten und -dritten spielen in den Achtelfinals um den Einzug in die Runde der besten acht Teams. Sonntags geht es dann in den Halbfinals um den Einzug in das kleine oder große Finale. Das Turnier ist mit insgesamt 11.600 Euro Preisgeld dotiert und für die Teams geht es zudem um wichtige Qualifikationspunkte auf dem Weg zu den Deutschen Meisterschaften.Von allen Center Court Spielen wird es einen kostenfreien Livestream auf sportdeutschland.tv und rockthebeach.de geben. Als Kommentatoren sind Max Behlen und Tom Wollesen im Einsatz. Am Center Court wird DJ Norman Diercks für den Musikrhythmus sorgen und als Moderator greift Fabian Wittke zum Mikrofon.Die BEACH DAYS BORKUM powered by Stadtwerke Borkum beginnen bereits am Donnerstag, 1. August, mit dem Rahmenprogramm und am Abend mit zwei Silent Discos (ab 18 Uhr für die Youngster und ab 21 Uhr für die Erwachsenen). Absolutes Programmhighlight ist das Konzert von Silbermond auf der großen Freiluftbühne. Als Support-Act eröffnen Maël und Jonas den Freitagabend. DJ Dirk Wöhler legt dann am Samstag ab 20 Uhr bei der Antenne Niedersachsen Beach-Party auf. An allen vier Tagen laden die vielen Gastronomiestände zu einem Drink oder Snack im Beach-Village an der Nordsee ein und auch für die jüngeren Gäste gibt es ein abwechslungsreiches Programm.Mit Ausnahme des ausverkauften Konzertes ist der Eintritt zu den BEACH DAYS BORKUM und dem ROCK the BEACH Turnier frei. Alle weiteren Informationen auf rockthebeach.de und borkum.deDiese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Goethestraße 1 | 26757 Borkum