Oktoberfest-Stimmung in der Sauna – Mitternachtssauna im Wohlfühlbad Koppke
Am Freitag, 17. Oktober 2025, steht die Mitternachtssauna in Greetsiel ganz im Zeichen des Oktoberfestes
Von 18:00 bis 00:30 Uhr erwartet die Gäste ein stimmungsvoller Abend mit besonderen Aufgüssen, die von den Saunameistern passend zum Motto zelebriert werden. Im Bistro gibt es dazu bayerische Leckereien: Weißwurst mit Brezel und süßem Senf – und natürlich passende Getränke.
Das Schwimmbad ist am Veranstaltungstag bereits ab 12:00 Uhr, die Sauna ab 11:00 Uhr geöffnet.
Die Mitternachtssauna ist Teil der beliebten Themenabende im Koppke Greetsiel, die immer wieder mit neuen und abwechslungsreichen Programmen begeistern. Das Team freut sich auf zahlreiche Besucher, die diesen besonderen Abend gemeinsam erleben möchten.
Lassen Sie sich überraschen und genießen Sie einen entspannten Abend in gemütlicher Atmosphäre – bei der Oktoberfest-Mitternachtssauna im Wohlfühlbad Koppke!
Öffnungszeiten vom Koppke in den Herbstferien 13.10.2025 – 26.10.2025:
Schwimmbad:
Mo., Di., Do.: 11:00 – 1 8:00 Uhr
Mi. + Fr.: 1 2:00 – 1 8:00 Uhr
Sa.: 10:00 – 13:00 Uhr / 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
So.: 10:00 – 18:00 Uhr
Besonderheiten:
Di. + Do.: 1 9:00 – 20:00 Uhr Aquafitness
Mi. + Fr.: 08:30 – 10:00 Uhr Seniorengymnastik & Seniorenbaden
Mi. + Fr.: 10:00 – 1 2:00 Uhr Babyschwimmen
Sauna:
Mo. Di. Do. Fr.: 1 1:00 – 22:00 Uhr
Mi.: 09:00 – 22:00 Uhr Damensauna
Sa. & So.: 10:00 – 18:00 Uhr
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2024:
Gästeankünfte 156.068
Übernachtungszahlen 838.970
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
