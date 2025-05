Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH modernisiert Buchungssystem: Kooperation mit Holidu stärkt Gastgeber in der Region

Die Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH (NHC) stellt ihr Buchungssystem auf die Software-Lösung Holidu Smart Destination um. Ziel ist es, Gastgebern moderne Vermarktungsmöglichkeiten und Zugang zu zahlreichen reichweitenstarken Buchungsplattformen zu ermöglichen – für hohe Sichtbarkeit und Auslastung.Die bisherige Softwarelösung TOMAS, ein etabliertes Reservierungssystem für Destination Management Organisationen (DMOs), wird nun unter der Marke Holidu Smart Destination weitergeführt. Die neue Partnerschaft mit dem Münchner Technologieunternehmen Holidu geht mit einem umfassenden Modernisierungsschritt im Destinationsmanagement der NHC einher.Die neue Plattform bietet der NHC eine integrierte Softwarelösung mit zahlreichen Funktionen, darunter ein Reservierungssystem, Statistiktools, Gastgeber-Websites und eine KI-gestützte Buchungstechnologie für eine bessere Übersicht und Conversion. Der gesamte Vertriebsprozess lässt sich zentral über die App steuern, während im Hintergrund fortschrittliche Technologien für eine nahtlose Anbindung und messbar bessere Rankings und Buchungszahlen sorgen.Für die Vermieter von Ferienunterkünften bedeutet die Umstellung konkrete Verbesserungen:● Höhere Sichtbarkeit: Anbindung an führende Buchungsportale.● Professionelle Präsentation: Kostenloses Fotoshooting für alle Objekte.● Vereinfachte Abläufe: Rechnungs- und Zahlungsabwicklung durch Holidu.● Zentrale Verwaltung: Einfache Steuerung aller Prozesse über eine nutzerfreundliche App.● Intelligente Preisgestaltung: Flexible Anpassung an Markt und Nachfrage.„Mit Holidu Smart Destination bringen wir innovative Technologien und persönlichen Service zusammen, um Gastgebern in Cuxhaven echte Mehrwerte zu bieten – von spürbar mehr Sichtbarkeit bis hin zu einer deutlich vereinfachten Verwaltung“, sagt Christiane Schwaß von Holidu Smart Destination. „Gleichzeitig stärken wir Tourismusregionen dabei, sich digital und nachhaltig für die Zukunft aufzustellen.“Projektleiterin Melanie Kuske von der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH ergänzt: „Mit der Umstellung auf Holidu Smart Destination setzen wir einen wichtigen Schritt in die digitale Zukunft des Destinationsmanagements. Unser Ziel ist es, unseren Gastgebern ein modernes, effizientes und nutzerfreundliches System bereitzustellen.“Ferienunterkünfte bleiben auch 2025 eine gefragte Urlaubsoption. Besonders für deutsche Reisende steht das eigene Land weiterhin hoch im Kurs. Die Stimmung unter den Ferienhausvermietern an der Nordsee ist laut einer von Holidu durchgeführten Umfrage entsprechend positiv:● 77 % der Vermieter sind mit ihren Buchungszahlen für 2024 zufrieden.● 45 % erwarten für 2025 eine Steigerung der Buchungen, genauso viele rechnen mit stabilen Zahlen. Nur 10 % befürchten Rückgänge.● Als erwartete Trends werden besonders häufig kürzere Aufenthalte (57 %) und mehr LastMinute-Buchungen (31 %) genannt.Dennoch zeigen sich Herausforderungen: 71 % der Befragten sehen Inflation und steigende Kosten als größte Belastung. Weitere Nennungen betreffen Bürokratie (28 %) und verändertes Buchungsverhalten (27 %).Rund ein Drittel der Gastgeber (35 %) plant für 2025 Preiserhöhungen – jedoch in moderatem Rahmen um bis zu 10 %. Hauptgründe sind die Inflation und gestiegene Betriebskosten (71 %), marktübliche Anpassungen (38 %) und Investitionen in Ausstattung und Modernisierung der Ferienunterkunft (35 %). [Mehrfachnennungen möglich; Prozentzahlen beziehen sich auf die Befragten, die diese Frage beantwortet haben]. Der durchschnittliche Preis für eine Ferienunterkunft an der Nordsee in diesem Sommer beträgt 147 Euro pro Nacht. In der Region Cuxhaven kostet eine Ferienunterkunft 137 Euro pro Nacht.Für das Jahr 2025 sehen Gastgeber an der Nordsee vor allem Paare als zentrale Zielgruppe – 73 Prozent der Befragten nannten sie an erster Stelle. Auch Familien mit Kindern werden mit 53 Prozent häufig genannt. Einen höheren Stellenwert nehmen Reisende mit Hund ein (41 Prozent). Senioren und sogenannte Best Ager sowie Kurzurlauber folgen mit jeweils 36 Prozent und gelten damit ebenfalls als bedeutend für die künftige touristische Nachfrage.Die Gastgeber erwarten zudem Veränderungen bei den Bedürfnissen der Gäste. 34 % rechnen mit mehr Urlaubern mit Haustieren, 29 % sehen wetterbedingte Reisezielwechsel als Trend. Auch „Workation“ (Arbeiten im Urlaub) und Nachhaltigkeit werden beobachtet.Um den wandelnden Ansprüchen im Tourismus gerecht zu werden und gleichzeitig neue Potenziale zu erschließen, setzen Gastgeberinnen und Gastgeber zunehmend auf digitale Lösungen – unterstützt durch persönliche Beratung. „Mit Holidu Smart Destination haben wir einen starken Partner gefunden, der den Markt versteht und darauf reagiert“, sagt Kurdirektor Olaf Raffel, Kurdirektor und Geschäftsführer Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH. Die Kooperation mit dem Münchner Technologieunternehmen bewertet er als richtungsweisend: „Die Digitalisierung und Automatisierung von Buchungsprozessen ist ein zentraler Baustein für die Zukunftsfähigkeit des Tourismusstandorts Cuxhaven. Unsere Gastgeber profitieren von einer verbesserten Sichtbarkeit ihrer Angebote, und für Gäste wird die Buchung deutlich komfortabler.“In den kommenden Monaten erfolgt die vollständige Umstellung auf die neue Plattform. Gastgeberinnen und Gastgeber, die sich beteiligen, werden dabei individuell von der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH und Holidu begleitet.Über die Umfrage: Holidu hat zwischen dem 11. Februar und 24. Februar 2025 insgesamt 1.062 Ferienhausvermieterinnen und -vermieter in Deutschland befragt, davon 129 an der Nordsee (99 % private Vermieter und 1 % Agenturen für Ferienvermietungen oder Immobilienverwalter). Die Preise für Ferienunterkünfte wurden am 8. Januar 2025 aus der Holidu-Datenbank erhoben. Ermittelt wurde der durchschnittliche Preis pro Nacht für eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus für zwei bis acht Personen im Zeitraum 15.06.2025 bis 15.09.2025 (Sommersaison), wobei für besonders verlässliche Daten der Mittelwert über dem Median gebildet wurde und statistische Ausreißer nicht berücksichtigt wurden. 