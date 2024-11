NordseeTourismusTag 2025: Intelligent vernetzt - Denkanstöße für die smarte Destination

Das Branchentreffen richtet sich an Fachleute aus touristischen Einrichtungen, wie Marketingorganisationen, Tourist-Informationen, Hotels und Gastronomiebetriebe, sowie an kulturtouristische Einrichtungen und Dienstleister. Ziel der Veranstaltung ist es, Impulse für die Digitalisierung und smarte Vernetzung im Tourismus zu setzen und durch innovative Ansätze die touristische Attraktivität und Nachhaltigkeit der Nordsee-Region weiter zu stärken.Mit einem klaren Ziel vor Augen – die Bedürfnisse von Gästen und Leistungsträger noch besser zu vernetzen und das Reiseerlebnis mithilfe smarter Technologien zu verbessern – wird der NordseeTourismusTag 2025 eine Plattform für Ideen, Diskussionen und Vernetzung bieten. Die Teilnehmenden erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit spannenden Impulsvorträgen und Best Practices, die zeigen, wie digitale und nachhaltige Innovationen die Zukunft des Tourismus prägen können.Das zweitägige Programm beginnt am Mittwoch, 19. Februar, mit einem Get-together im Haus der Kurverwaltung direkt am Strand in Cuxhaven-Duhnen. Der lockere Austausch am Abend ermöglicht bereits erste Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen in entspannter Atmosphäre.Am Dienstag, 20. Februar, startet der von Cornelia Lüers moderierte Fachkongress um 10 Uhr in der Kugelbake-Halle. Nach der Eröffnung durch Landrat Holger Heymann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der TANO, und Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santjer wird Dr. Stefan Carsten, renommierter Zukunftsforscher und Stadtgeograf, einen Impulsvortrag zum Thema „Neue Mobilität für die Destinationen der Zukunft“ halten. Ein anschließendes Gespräch beleuchtet die Perspektive der niedersächsischen Landesregierung auf den regionalen Tourismus und den möglichen Beitrag der Politik zur Unterstützung der Branche. Beim zweiten Impuls von Sophia Oberjakober, Geschäftsführerin und Prokuristin des Mobilitätskonsortiums Südtirol, wird den Teilnehmenden ein Best Practice-Beispiel aus Italien unter dem Titel „Südtirol macht mobil: Der Weg zur einheitlichen Gästekarte“ nähergebracht.Mit der Vorstellung der Digitalstadt Ahaus, die mit einem dort ansässigen Software-Haus seit mehr als zwei Jahrzehnten eng kooperiert, um “alles mit allem” zu vernetzen, wird ein in Deutschland einmaliges Experiment beleuchtet, bevor parallel angebotene Fach-Sessions Einblicke in die Möglichkeiten und Herausforderungen smarter Technologien und Netzwerkbildung geben., begründet Mario Schiefelbein, Geschäftsführer der Tourismus-Agentur Nordsee GmbH, die Wahl des Tagungsthemas.Im Anschluss an die Vorträge und Best-Practice-Beispiele lobt die TANO im Rahmen der Veranstaltung zum zweiten Mal den Tourismus-Award das Goldene Leuchtfeuer aus, um pfiffige Ideen im Marketing und innovative Denkansätze rund um das Engagement am Gast besonders wertzuschätzen. Auch und vor allem kleinere Projekte erhalten die Möglichkeit, eingereicht und auf diese Weise für alle in der Branche sichtbar gemacht zu werden. Alle weiteren Informationen zum Award gibt es unter: www.goldenesleuchtfeuer.de Der NordseeTourismusTag findet am 20. Februar 2025 in der Kugelbake-Halle in Cuxhaven statt. Bereits am Vorabend (19. Februar) treffen sich die Teilnehmenden zum Get-together samt Vorstellung der „die bake Braumanufaktur“ im Haus der Kurverwaltung in CuxhavenDuhnen. Unterstützt wird das Branchenevent von der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH, MK Illumination und der „die bake Braumanufaktur“.Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung gibt es auf der Webseite: www.nordseetourismustag.de Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.PressekontaktTourismus-Agentur Nordsee GmbHLisa ZeigerBörsenstraße 7,26382 Wilhelmshavenpresse@tano.travelTel.: 04421 3596811