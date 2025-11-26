Kontakt
Norderney: Norderney Magazin 2026: 12. Ausgabe mit dem Motto „Sein“

Die neue Ausgabe des Norderney Magazin ist druckfrisch eingetroffen. Unter dem Leitmotiv „Sein“ präsentiert das hochwertige Reise- und Lifestyle-Magazin des Staatsbad Norderney GmbH erneut einen facettenreichen Bilderbogen voller Geschichten, Porträts, Reportagen und Interviews – inspirierend, ideenreich und stets mit einer großen Portion Inselcharme.

Der Moment des Seins – im Einklang mit Meer, Natur und sich selbst

Über 26 Quadratkilometer feinster Nordseesand bieten unzählige Möglichkeiten, Perspektiven und Entdeckungen. Genau diesem Gefühl des bewussten Daseins widmet sich die neue Ausgabe. Viele Beiträge sensibilisieren dafür, im Moment zu leben – mit dem Wind, mit dem Meer und mit sich selbst. „Sein“ beschreibt den Zustand des Daseins, des Existierens und des authentischen Lebens im Einklang mit der Natur und der inneren Wirklichkeit. Es steht für das Streben danach, so zu sein, wie man wirklich ist.

Neues aus dem „Neykästchen“

Unter der Rubrik „Aus dem Neykästchen“ erfahren Leser:innen allerlei Spannendes von der Lieblingsinsel – denn auf Norderney ist vieles anders als anderswo. Interviews mit Insular:innen geben Einblick in das Lebensgefühl auf der Insel und zeigen, was die Menschen bewegt, die hier leben und arbeiten.

Thalasso – das Lebenselexier der Insel

Selbstverständlich widmet sich das Magazin erneut umfassend dem Thema Thalasso – draußen an den Stränden ebenso wie drinnen im bade:haus Norderney. Auf über 8.000 Quadratmetern und drei Ebenen verbindet das bade:haus das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer mit Wellness, Beauty und wohltuender Entspannung. Direkt darüber befinden sich elf individuell gestaltete Appartements, die als kleine InselOasen thalassoaffine Gäste zu erholsamen Auszeiten einladen.

Klartext von Kurdirektor Wilhelm Loth: „Müll & Moral?!“

In einem pointierten Zwischenruf spricht Kurdirektor Wilhelm Loth offen über die Herausforderungen seines Arbeitsalltags. „Ich bin Kurdirektor, Gastgeber, Möglichmacher, Chief Officer of happy days für fast 600.000 Menschen pro Jahr. Und sagen wir es ruhig offen: Ich bin Müllmanager wider Willen. Kippenzähler. Eisbecher- und Hundehaufenbändiger.“ Was er darüber hinaus deutlich zu sagen hat, findet sich in dieser Ausgabe.

Ein Titelbild, das für sich spricht

Die aktuelle Ausgabe fällt bereits auf den ersten Blick durch ihr eindrucksvolles Titelmotiv auf. Entstanden im Sommer während eines Fotoshootings am Strand, zeigt es eine Frau, die vollkommen im Moment aufgeht. Damit spiegelt das Motiv das Magazinmotto ideal wider: Das Meer kennt weder Muss noch Soll. Es nimmt alles, wie es kommt – Stürme, Wellen, Formen, Wesen. Für das Meer darf jeder so sein, wie er ist: ungefiltert und wahr. Die Redaktion entschied sich bewusst für dieses Motiv, da das entspannte Shooting am Strand die besondere Stimmung der Insel perfekt eingefangen hat. „So wie das Shooting, so fühlt sich auch das Leben auf der Insel an: Hier kann man einfach Sein …!“

Facts & Figures

Mit einem Umfang von 116 Seiten erscheint das Magazin zum Preis von 7,50 Euro in Deutschland, 7,70 Euro in Österreich und 7,40 Schweizer Franken in der Schweiz. Die digitale Ausgabe ist für 7 Euro erhältlich. Auch zwölf Jahre nach seiner Premiere bleibt das Magazin lebendig und wurde bereits mit mehr als zehn renommierten Auszeichnungen prämiert.

Erhältlichkeit

Erhältlich ist das Magazin im Conversationshaus an der Touristinformation sowie im „meine Insel – Der Laden“. Darüber hinaus liegt es an weiteren Verkaufsstellen auf der Insel und in zahlreichen Bahnhofsbuchhandlungen aus. Online können sowohl die aktuelle als auch alle vorhergehenden Ausgaben jederzeit unter norderney.de/inselprodukte bestellt werden – inzwischen auch als E-Book.

