Norderney Magazin 2025 mit „Marketing-Oscar“ ausgezeichnet

Große Freude auf der Insel: Das Norderney Magazin der Staatsbad Norderney GmbH ist mit dem renommierten German Brand Award 2025 in der Kategorie „Excellent Brands: Tourism & Gastronomy“ ausgezeichnet worden. Der Preis gilt in der Kommunikations- und Marketingbranche als eine der höchsten Ehrungen — vergleichbar mit einem Oscar für Markenführung. Die Jury würdigt herausragende Markenarbeit, innovative Konzepte und kreative Exzellenz.Mit dem Gewinn reiht sich das Norderney Magazin in ein hochkarätiges Feld von Preisträgern ein und setzt neue Maßstäbe in der touristischen Markenkommunikation. In der Begründung der Jury heißt es:„Mit dem Norderney Magazin gelingt es, eine traditionsreiche Destination zukunftsgerichtet zu inszenieren. Die Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und bewusstes Erleben werden auf stilvolle und journalistisch hochwertige Weise in Szene gesetzt.“Besonders hervorgehoben wurde die Verknüpfung von Print- und Digitalformaten, die Gäste über alle Phasen ihres Aufenthalts hinweg begleitet — ein integratives Markenerlebnis, das Norderney als modernes, charakterstarkes Urlaubsziel positioniert.Ein Streifzug über die Insel — emotional, informativ, inspirierendDas prämierte Magazin lädt auf 124 reich bebilderten Seiten zum tiefgehenden Inselerlebnis ein. In Reportagen, Interviews, Portraits und Tipps rund um Gastronomie, Shopping und Kultur verbindet das Magazin eindrucksvoll Tradition mit Zukunft. Redaktionell anspruchsvoll aufbereitete Inhalte zu maritimer Geschichte, Nachhaltigkeit, Digitalisierung sowie exklusiven Natur- und Kulinarikerlebnissen runden das Konzept ab.„Wir inszenieren die Vielfalt der Insel mit hochwertigen Inhalten und echten Geschichten“, erklärt Mariola Holka, Geschäftsführerin der betreuenden Agentur. „Unsere Leser sollen Norderney bewusst erleben — von smarter Mobilität über digitale Orientierung bis hin zu ganz persönlichen Inselmomenten.“Anka Reinhardt, Kreativdirektorin der Agentur, ergänzt: „Die Qualität des Magazins soll sich im echten Inselerlebnis widerspiegeln. Norderney ist im Wandel — und bleibt dabei einzigartig und inspirierend.“Ein Team, eine Vision — und viel HerzblutHinter dem Erfolg steht ein starkes Team: Die Produktion des Magazins erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen der Staatsbad Norderney GmbH, Greenbox Design (Bremen) und CrossMediaSolutions (Würzburg). Die Freude über den German Brand Award ist bei allen Beteiligten groß.„Wir sind unglaublich stolz und sehen den Award als Anerkennung für unsere gemeinsame Arbeit“, sagt Anka Reinhardt. „Es steckt jedes Mal viel Herzblut und Liebe zum Detail in jeder Seite“, ergänzt Mariola Holka.Die Auszeichnung ist gleichzeitig Ansporn für die nächste Ausgabe: Das Norderney Magazin No. 12 — Ausgabe 2026 – befindet sich bereits in Produktion und wird im Herbst diesen Jahres erscheinen. Unternehmen, die darin oder in der Gastgeberbroschüre 2026 inserieren möchten, wenden sich an das Vertriebsteam der Staatsbad Norderney GmbH: vertrieb@norderney.de Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Staatsbad Norderney GmbHAm Kurplatz 3,26548 Norderney