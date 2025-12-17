Kontakt
Norderney: Fußballschule des VfB Oldenburg erstmals auf Norderney zu Gast

Im Sommer 2026 ist die VfB Oldenburg Fußballschule erstmals auf der Nordseeinsel Norderney zu Gast. In Kooperation mit lokalen Partnern bietet der Traditionsverein zwei einwöchige Fußball-Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren an. Die Camps finden in den Zeiträumen 18. bis 25. Juli sowie 25. Juli bis 1. August 2026 statt.

Pro Woche stehen insgesamt 75 Plätze zur Verfügung, davon 50 Plätze mit Übernachtung und Vollverpflegung sowie 25 Plätze ohne Übernachtung. Die Platzvergabe erfolgt nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip.

Untergebracht sind die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen im Jugendhaus Detmold auf Norderney. Die moderne Anlage verfügt über einen eigenen Kunstrasenplatz, eine Sporthalle sowie einen direkten Strandzugang. Die Betreuung erfolgt rund um die Uhr durch ein zehnköpfiges, qualifiziertes Trainer- und Betreuerteam der VfB Oldenburg Fußballschule. Das Training findet täglich von 10 bis 15 Uhr (Sonntag bis Freitag) statt.

Das Trainingsprogramm ist altersgerecht aufgebaut, professionell angeleitet und legt besonderen Wert auf Teamgeist, Spaß am Fußball und individuelle Förderung. Ergänzt wird das tägliche Training durch abwechslungsreiche Strandaktivitäten, Ausflüge sowie gemeinschaftliche Freizeitangebote. Jedes teilnehmende Kind erhält zudem zwei exklusive Trikotsätze der VfB Oldenburg Fußballschule.

Die Variante mit Übernachtung und Vollverpflegung ist Teil der Vereinsarbeit des VfB Oldenburg und setzt eine passive Vereinsmitgliedschaft bis zum 17. Lebensjahr voraus. Neu ist, dass erstmals auch die Möglichkeit besteht, das Angebot gemeinsam mit Eltern oder Begleitpersonen zu buchen. Interessierte wenden sich hierfür bitte per E-Mail an: fussballschule@vfb-oldenburg.de.

Die Preise im Überblick:

Mit Übernachtung und Vollverpflegung (8-14 Jahre):

• ab 699 € (ohne Transfer)
• ab 729 € (inkl. Schifftransfer)
• ab 759 € (inkl. Zug- & Schifftransfer ab Oldenburg)

Ohne Übernachtung und ohne Vollverpflegung (6-14 Jahre):
• ab 249 € (Norderney)

Anmeldung und neue Buchungsoption

Weitere Informationen und Anmeldung online unter: vfb-oldenburg.de/fussball-ferien-freizeit-norderney  

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:


Staatsbad Norderney GmbH
Am Kurplatz 3, 26548 Norderney
T.:   +49 (0)4932 891-196
M.:   schneider@norderney.de 

www.norderney.de
www.facebook.com/norderney
www.instagram.com/norderney_meineinsel/

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

